Belgijsko sodišče AstraZeneci naložilo, da EU dostavi 50 milijonov odmerkov cepiva

Prvostopenjsko sodišče v Bruslju je v primeru proti družbi AstraZeneca stopilo na stran Evropske komisije in 27 držav članic EU. Sodišče je tako AstraZeneci naložilo, da povezavi dostavi 50 milijonov odmerkov cepiva do 27. septembra 2021 – in to v skladu z zavezujočim načrtom: 15 milijonov odmerkov do 26. julija, 20 milijonov odmerkov do 23. avgusta, 15 milijonov odmerkov 27. septembra.

Cepivo AstraZenece V primeru neupoštevanja teh rokov dobave bo AstraZeneca morala plačati kazen v višini 10 evrov na odmerek, ki ne bo dostavljen. Sodnikova odločitev temelji na dejstvu, da je AstraZeneca resno kršila svoje pogodbene obveznosti z EU. Sodišče tudi meni, da bi morala družba AstraZeneca vložiti vse napore v to, da cepiva dostavi v dogovorjenem časovnem razporedu, vključno z uporabo britanskih proizvodnih kapacitet, ki so v pogodbi izrecno omenjene. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je to odločitev sodišča že pozdravila: "Ta odločitev potrjuje stališče komisije, da AstraZeneca ni izpolnila zavez, ki jih je prevzela s podpisom pogodbe. Je pa dobro, da je to potrdil še neodvisni sodnik. Prav tako odločitev sodišča potrjuje, da so bile pogodbe pripravljene na trdni pravni podlagi." Odnosi med EU in proizvajalcem cepiva proti covidu-19 so se zapletli spomladi, ko je britansko-švedski proizvajalec EU dobavil bistveno manj odmerkov, kot je predvideno po pogodbi. V prvem četrtletju je AstraZeneca dobavila okoli 30 milijonov odmerkov, namesto 120 milijonov. V drugem četrtletju pa je napovedala dobavo 70 milijonov, medtem ko bi jih po pogodbi morala dobaviti 180 milijonov. Evropska komisija je zato ocenila, da podjetje s tem krši dogovor iz lanskega avgusta. Unija je namreč s podjetjem sklenila pogodbo o nakupu 300 milijonov odmerkov in možnosti nakupa dodatnih 100 milijonov. Za nakup slednjih se EU sicer ni odločila. Pri družbi so sicer takrat ocenili, da je tožba neutemeljena.