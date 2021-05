Zaprtju restavracij v Belgiji nezakonito, v Liverpoolu več tisoč ljudi na zabavi brez ukrepov

Vsi, ki so se ali se še bodo udeležili plesne zabave, morajo imeti negativen test na okužbo, ki ni star več kot 24 ur. Znova se bodo morali testirati čez pet dni.

V Liverpoolu se je v noči na danes zabavalo več tisoč ljudi na prvi britanski zakoniti klubski plesni zabavi brez zaščitnih mask in brez upoštevanja pravil socialnega distanciranja od izbruha pandemije. Na plesišču v skladišču se je zbralo okoli 3000 ljudi. Danes se jih bo na istem plesišču znova lahko zbralo več tisoč.

Podobne poskusne množične dogodke izvajajo tudi drugod. Pred dnevi so tako iz Barcelone v Španiji sporočili, da je bilo od 5000 ljudi, ki so se prejšnji mesec v Barceloni udeležili testnega koncerta na zaprtem prizorišču, bilo na testiranju kasneje pozitivnih le šest oseb, pa še od teh se štirje potrjeno niso okužili na koncertu.

Producent dogodka Sam Newson je izpostavil nujnost projekta v industriji, ki so jo omejitve ob pandemiji močno prizadele. Priznal je, da je ob začetku plesa imel solzne oči, saj je bil to zanj zelo čustven dogodek.

Belgijsko sodišče: ukrepi o zaprtju restavracij nezakoniti

Belgijsko sodišče je v petek razsodilo, da so vladni ukrepi, ki v času pandemije covida-19 predpisujejo zapiranje restavracij in kavarn, nezakoniti. Po presoji sodišča so bile omejitve, ki jih je predpisala notranja ministrica Annelies Verlinden, nezakonite, saj ministrica ni bila pooblaščena za odločanje o tem.

Prav tako je bilo sodišče kritično do tega, da v razpravo ni bilo vključeno vrhovno upravno sodišče. Vlada ima zdaj 30 dni časa, da odpravi nezakonitost, sicer bo morala plačati 250.000 evrov globe. Tožbo so vložili predstavniki gastronomskega združenja iz regije Valonija in okoli 50 belgijskih restavracij.

Sodišče je sicer konec marca že ugotovilo pomanjkljivo pravno podlago za omejitve, povezane z zajezitvijo širjenja koronavirusa, saj so bile odločitve sprejete le z ministrskim odlokom. Vlada se je na to sodbo pritožila, sodišče pa naj bi odločitev razglasilo 18. maja.

Vlada medtem že pripravlja predlog zakona o pandemiji, o katerem trenutno razpravlja tamkajšnji parlament in ki bi lahko vendarle zagotovil pravno podlago za zapiranje restavracij.