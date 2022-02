Beović: Kmalu bomo dosegli vrh okužb v petem valu epidemije

Na bolnišnične oddelke intenzivne terapije, kjer so do nedavnega zdravili skoraj izključno s koronavirusno različico delta okužene covidne bolnike, sedaj prihajajo tudi okuženi z različico omikron, a se skupno število bolnikov na teh oddelkih na srečo vendarle umirja, je poudarila predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Bojana Beović .

Med bolniki na covidnih intenzivnih oddelkih sicer prevladujejo osebe, ki jim je različica omikron poslabšala osnovno bolezensko stanje, večinoma gre za kronične bolezni. "Tudi to je do neke mere sprejem zaradi okužbe s covidom-19, ker je bil to razlog poslabšanja," je pojasnila. Na intenzivnih covidnih oddelkih pa seveda zdravijo tudi bolnike, ki se jim je zdravstveno stanje poslabšalo iz drugih vzrokov, denimo zaradi poškodb v prometni nesreči, ob tem pa so okuženi s koronavirusom, je spomnila.