Bolje v Italijo kot na Hrvaško? 'Gre za razmišljanje, ki temelji na objektivnih podatkih'

"Ne gre ravno za nasvet, bolj za razmišljanje, ki temelji na povsem objektivnih podatkih, na številu novoodkritih bolnikov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev. To je trenutno precej nižje v Italiji kot na Hrvaškem," je v oddaji 24UR ZVEČER dejala Bojana Beović.

Vladi je že predlagala, naj Hrvaško uvrsti na rdeči seznam. Ali bi bilo to, ob novih številkah, ki prihajajo iz Hrvaške, potrebno? Beovićeva pravi, da naša južna soseda trenutno ne izpolnjuje pogoja za uvrstitev na rdeči seznam, saj število njihovih novopotrjenih primerov v zadnjih 14 dneh ne presega številke 40 na 100.000 prebivalcev. "Vendar pa ima Slovenija s Hrvaško tesne stike. Pred časom smo podobno predlagali za Srbijo in Bosno, čeprav prav tako nista izpolnjevali teh pogojev v tistem trenutku. Poleg izpolnjevanja pogoja skrbno spremljamo tudi, od kod naši bolniki prihajajo, in nekateri so iz Hrvaške. Moram pa povedati, da se to število prenosov iz Hrvaške vendarle v zadnjem času ne stopnjuje izrazito. Trenutno nimamo razloga, da bi karkoli predlagali na novo."

Ali se Slovenija približuje izpolnjevanju kriterijev za uvrstitev držav na rdeči seznam? Beovićeva pravi, da"na srečo tega pogoja še nekaj časa ne bomo izpolnili, sodimo pa na rumeni seznam", kar pomeni, da presegamo število 10 okužb na 100.000 prebivalcev v zadnjih 14 dneh."To ni prav ugodno. Italija ima boljšo situacijo. Težko rečemo, kje smo. Nekateri kolegi govorijo o drugem valu–lahko da gre res za drugi val, ampak jaz mislim, da gre za neko stanje, s katerim se bomo morali soočati daljši čas. Imeli bomo nove in nove primere, ki jih bomo morali smiselno zamejevati, in se vsi skupaj na osebni ravni obnašati tako, da te številke ne bodo pretirano narasle. Potem bo mogoče, bolj ali manj, normalno življenje s tem virusom."