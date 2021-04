Beović: Cepljenje je velika prednost, tveganje pa je izjemno majhno

Kot je uvodoma pojasnila vodja posvetovalne skupine za cepljenje proti covidu-19 dr. Bojana Beović, zaenkrat s cepivom AstraZenece ne cepijo mlajših od 60 let. To je sicer skrajen previdnostni ukrep, dodaja, saj so primeri krvnih strdkov izjemno redki.

To sovpada tudi s strategijo cepljenja, da v prihodnjih treh tednih v Sloveniji cepijo starejše od 60 let in kronične bolnike z namenom, da zmanjšajo pritisk na bolnišnice.