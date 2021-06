Beovićeva: Če bomo virus uspeli zadržati na nizki ravni, potem ukrepi oktobra ne bodo potrebni

Vse več je govoric, tudi v zdravstvenih krogih, da oktobra sledi novo zaprtje države. Ali to drži? "To je povsem odvisno od tega, koliko primerov bomo imeli in število primerov je seveda odvisno od tega, kako bomo uspeli preprečiti šrijenje virusa na eni strani z velikim deležem cepljenih in z upoštevanjem vsaj teh ukrepov, ki so trenutno na voljo, na drugi strani." Če bomo virus uspeli zadržati na nizki ravni, potem ukrepi ne bodo potrebni, je dodala Beovićeva.

Na vsa vprašanja glede cepljenja, ki begajo ljudi, je v oddaji 24 UR ZVEČER odgovorila vodja skupine za cepljenje Bojana Beović . Ali sprememba pogojev ob vračanju iz rdeče obravanih držav v Slovenijo, kjer kljub izpolnjenem pogoju PCR-testa mora oseba za 10 dni v karanteno, kaže na to, da vlada in stroka želita s tem ukrepom pospešiti cepljenje? Beovićeva je odgovorila, da pri omejitvah na mejah pri prehodu iz držav, ki imajo slabo epidemiološko situacijo "gre predvsem za to, da bi skušali preprečiti ali pa vsaj upočasniti vnos nove delta variante, včasih smo ji rekli indijska, ki je bolj kužna in za katero seveda potrebujemo večji delež precepljenih" .

Eno od pomembnih vprašanj zadnje dni je tudi, ali bomo v Sloveniji - tako kot recimo v Italiji ali Nemčiji - kjer se je nemška kanclerka Angela Merkel pri prvem odmerku cepila z Astra Zeneco pri drugem pa z Moderno, dovolili mešanje cepiv? Bo to dovoljeno tudi pri nas? Beovićeva je pojasnila, da mnenje stroke po svetu mešanju cepiv ni naklonjeno. "V državah, kjer so omejili cepljenje s cepivom AstraZeneca od 50 let navzgor ali od 60 let navzgor, tam drugi odmerek pri tistih, ki so mlajši in so že bili cepljeni priporočajo seveda mRNA cepivo. Ravno zaradi omejitve, ker želijo zmanjšati možnosti hudih neželenih učinkov. Vsesplošno mešanje cepiv pa je trenutno slabo utemeljeno." Nadaljevala je, da obstajajo raziskave, ki zaenkrat še niso uradno objavljenje, in ki govorijo v prid temu, da je koncentracija protiteles pri mešanju cepiv večja.

"Torej, če bomo cepivo mešali bomo na eni strani s prvim odmerkom do neke mere tvegali, tveganje je res majhno, te hude neželen učinke, z drugim odmerkom drugačnega cepiva si bomo pa povečali možnost za hujšo reakcijo. Seveda, če bo to prepričljivo vodilo v večjo zaščito, potem bomo to tudi svetovali. Toda ni samo slovenska odločitev, gre za določitev strokovnjakov po svetu in seveda predvsem regulatornih organov." Na vprašanje kdaj bo odločitev o tem sprejeta pri nas pa je odgovorila, da je odvisno od tega, kakšne informacije bomo dobili, kaj točno bomo vedeli o mešanju cepiv. "Šele na podlagi izsledkov raziskav bomo lahko sklepali, ali je ta učinek dober. To bi se lahko zgodilo v kakšnem tednu do 14 dni. Seveda je pametno, da tukaj sprejme svojo odločitev tudi Evropska agencija za zdravila."