Beovićeva: Epidemiji se lahko izognemo, a za krmilom smo vsi

Pravila so identična pri športnih dogodkih, kulturnih prireditvah, verskih obredih ... "Za udeležbo od 10 do 500 ljudi je potrebno predhodno soglasje NIJZ in upoštevanje ukrepov. Pomembna sprememba pa je ta, da je ob vseh teh dogodkih od jutri naprej prepovedana strežba in pogostitev s hrano," je še dejal.

Notranji minister Aleš Hojs je v oddaji 24UR ZVEČER pojasnjeval zmedo, ki je nastala ob sprejemu odloka o prepovedi združevanja več kot 10 oseb. Kot je pojasnil, omejitev do 10 ljudi na javnih mestih velja na splošno, tudi za avtošole, fitnese in vadbe. "Pri čemer je treba povedati, da pri vadbi do 10 ljudi ni treba imeti pozitivnega mnenja NIJZ, mora pa biti zadoščeno vsem priporočilom, torej zadostna varnostna razdalja, maske itd. Za številko nad 10 pa so danes od polnoči obvezni pozitivno mnenje NIJZ, ukrepi, ki jih bodo predpisali, in splošni ukrepi, ki so že nekaj mesecev znani."

'Drvimo v epidemijo'

Po mnenju vodje vladne svetovalne skupine za covid-19 Bojane Beovićso vsi ti ukrepi zelo smiselni. "Treba je narediti vse, da ljudje niso tesno skupaj, da se virus ne prenaša. Še posebej je to pomembno pri zbiranju v trgovinah in javnih prostorih, kjer se ljudje ne poznajo in je virus možno prenesti iz ene družine v drugo, iz ene skupnosti v drugo. Večja zbiranja do 500 sicer so možna, a jaz bi v trenutni situaciji svetovala, da se ti enkratni dogodki, ki se načrtujejo za naslednje tedne, odložijo na boljše čase," je pozvala.

Na vprašanje, ali 387 okužb v enem dnevu pomeni, da drvimo v epidemijo, je odgovorila pritrdilno. Pa se epidemiji sploh še lahko izognemo? Beovićeva meni, da lahko. "Lahko se ji izognemo z upoštevanjem že sprejetih ukrepov in če preprečimo zbiranja ljudi, na katere ves čas opozarjamo. Mislim, da nam je vsem v interesu, da epidemijo ustavimo, ohranimo zdravstvo in normalno življenje. Je možno, ampak vsi smo za krmilom te epidemije."

Hojs o poostrenem nadzoru protestnikov: Vsi, ki odloka ne upoštevajo, bodo kaznovani

Na vprašanje, kakšen bo strožji nadzor petkovih protestov, je Hojs odvrnil, da se je danes popoldne sestala koordinacija zdravstvenega inšpektorata in policije, kjer so se dogovorili, da bodo poskušali z bolj intenzivnim delom na terenu kaznovati tiste, ki odloka o prepovedi zbiranja ne upoštevajo."Bodimo iskreni, že kar nekaj časa Slovenija gleda drastično kršenje odloka. Ljudi želimo opozoriti na to, da je vrag odnesel šalo."S tem pa ne mislijo na uporabosile ali preganjanje protestnikov, je dejal. "Mislimo pa, da je treba te ljudi legitimirati in jim izreči ustrezne kazni."

Kako pa odgovarja na očitke, da to počnejo zato, da bi preprečili demonstracije proti vladi? "Če po vseh teh mesecih, ob teh številkah, ki so zaskrbljujoče, relativno polnih posteljah v bolnišnicah, ljudeh, ki so na intenzivni negi, to lahko nekdo povezuje s pretvezo vlade, da želi nekaj početi proti protestnikom, potem se mi zdi, da smo izgubili zdravo pamet," je dejal in dodal, da ga skrbi, ker je mnogo teh "neumnosti" povedala "intelektualna smetana te države". "A čas je, da stopimo skupaj in take neumnosti pometemo pod preprogo."

Kako hitro pa se Slovenija ob takih trendih lahko znajde pri ukrepih z rdečega seznama? Obstaja še en paket ukrepov na rumenem seznamu, naslednja stopnja pa je razglasitev epidemije, pravi Beovićeva."Za ukrepe vemo, da postanejo učinkoviti po 10, 14 dneh, ampak glede na trende, ki se dogajajo, ne bomo čakali na učinek ukrepov. Pametno je, da so novi ukrepi sprejeti, ko bodo izpolnjeni kriteriji glede aktivno okuženih, števila bolnikov v bolnišnicah in števila tistih, ki potrebujejo intenzivno zdravljenje. In to se lahko zgodi v nekaj dneh," je opozorila.

Hojs je še povedal, da je vesel jutrišnje seje za nacionalno varnost, pa tudi tega, da jo želi tudi opozicija. "To pomeni, da je na obeh političnih polih prišlo do konsenza, da je treba delati skupaj in v dobro vseh državljanov. Na moji mizi je predlog po aktivaciji 37.a člena, a to nima neposredne veze s covidom, zato ga jutri ne bom uvrstil na sejo. Bom pa povedal, da bo policija naredila vse, da se ta epidemija v največji meri ustavi," je še dejal.