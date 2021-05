'Glede na strokovna priporočila v Sloveniji izbire cepiva glede na starost ni'

V Sloveniji so trenutno na voljo štiri vrste cepiv. Kljub temu, da EMA ni dala nobene omejitve za cepiva AstraZeneca in Janssen, se te dve cepivi pri nas ponuja mlajšim, medtem ko starejši od 50 let dobijo cepivi Pfizer in Moderna. "Ponujanje RNA cepiv starejšim nima nobene strokovne osnove. V bistvu bi bilo ustreznejše, da bi se starejšim ponujalo cepivo podjetja AstraZeneca, ker je teh redkih stranskih učinkov pri starejši populaciji še manj," je dejala in poudarila, da so pri mlajših neželeni učinki res redki, zato ne bi morali reči, da cepljenje zanje ni primerno.

Vodji posvetovalne skupine za cepljenje Bojani Beović se 31.000 prijav v prvem dnevu zdi sorazmerno velik delež interesa. "Kar zadovoljna sem s to številko. Očitno je to, da se cepljenje odpre za mlajše skupine, pravi korak v tem trenutku," je dejala, a dodala, da je treba še vedno poskrbeti tudi za bolj ranljive skupine. Glede na razgovore, ki jih je minister Janez Poklukar opravil s cepilnimi centri, je v številnih centrih število cepljenih možno podvojiti ali pa celo potrojiti, je dejala Beovićeva. "Najbrž pa bi bilo pametno, zato da bi se cepilo več ljudi, cepljenje ljudem pripeljati bliže," je dejala in naštela večja podjetja, pa tudi nekatere zdravstvene domove, ki sedaj niso cepilni centri. "Prepričana sem, takšne so izkušnje, da bi se na ta način cepilo več ljudi," je dodala.

Vlada je v četrtek predstavila poenoteno platformo za prijave in prižgala zeleno luč, da se lahko cepijo vsi, se je v 24-ih urah prijavilo kar 31.000 ljudi. Tudi številke okužb se počasi, a vztrajno manjšajo, kar je posledica tudi precepljenosti, a kljub temu smo od kolektivne imunosti še zelo daleč. Pa vendarle se vsi skupaj zavedamo: poletje je pred nami, prihajajo počitnice, in če virusa še nismo preboleli, je cepljenje najlažja možnost za bolj sproščeno in normalno življenje.

Nemci bodo odslej z AstraZeneco cepili vse starostne skupine, doslej so imeli to cepivo za starejše od 60 let, medtem pa bodo Janssen uporabljali samo za starejše od 60 let. "Glede na strokovna priporočila v Sloveniji izbire po starostni skupini ni. Tisto cepivo, ki pride na vrsto v cepilnem centru, s tistim se ljudje cepijo," je pojasnila. Dejala je, da so tudi v Nemčiji spustili starostno omejitev in da temu sledimo tudi v Sloveniji. Dokler izbira cepiva ni možna, mora biti po njenih besedah cepivo s katerim bomo cepljeni, popolnoma slučajnostni vzorec, ki ne upošteva starosti.

Dejala je, da izbira cepiva za posameznike sicer do poletja še gotovo ne bo možna. AstraZenece še vedno drži določena stigma, da se ljudje s tem cepivom raje ne cepijo, ga zavračajo. Pri Janssenu pa je potrebna le ena doza. Kot zatrjuje Beovićeva, zato stranski učinki niso nič močnejši. "Cepivo je bilo preizkušeno in se je pokazalo, da je učinkovito," je dejala in potrdila, da v stranskih učinkih ni prav nobene razlike.

Nekateri podatki iz Avstrije kažejo, da je kljub dvema dozama Pfizerja za covidom-19 zbolelo 60 ljudi, od tega naj bi jih šest umrlo. "Resna oblika kljub dvema odmerkoma je res izjemno redka. Treba bi bilo pogledati, koliko ljudi je bilo cepljenih in kakšen delež teh nekaj bolnikov je umrlo," je dejala in dodala, da bi bilo treba raziskati tudi vzrok smrti, saj nekateri ljudje umrejo iz drugih razlogov, medtem ko so sočasno okuženi s covid-19. "Zbolevanje kljub cepljenju pa poznamo tudi pri nas v domovih za starejše. Pri starejših ljudeh so cepiva na splošno manj učinkovita," je dejala in pojasnila, da če je cepivo 95-odstotno zanesljivo, pomeni, da bo od 100 ljudi še vedno pet takih, ki bodo občutljivi za okužbo.

"Vsa cepiva so preverjena, edino vprašanje je, kdaj bomo cepljeni, da bomo čim prje zaščiteni," je sklenila.

Kljub množičnemu cepljenju še vedno potrebna prijava

"Vrata Gospodarskega razstavišča se niso na stežaj odprla za kogarkoli, ki pride mimo. Prej je še vedno obvezna prijava,"je ob napovedi množičnega cepljenja, ki se začne v ponedeljek, dejala dr. Simona Repar Bornšek, vodja koordinacije cepilnega centra ZD Ljubljana. Pojasnila je, da vabljenje še vedno poteka na ustaljen način, kot je potekalo do zdaj - glede na seznam prijavljenih vabijo po starosti navzdol.