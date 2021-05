Beovićeva: Prebolevniki so lahko cepljeni tudi z dvema odmerkoma

Prebolevnikom še vedno priporočajo cepljenje le z enim odmerkom, in sicer po pol leta. Ker pa imajo številni težave s potovanjem v različne države, bi bilo zanje možno cepljenje kadarkoli in tudi z dvema odmerkoma, je pojasnila. O t. i. tretjem, poživitvenem odmerku AstraZenece po besedah Beovićeve še ni nič dokončnega. Celo mnenje Svetovne zdravstvene organizacije govori v prid temu, da bi se s tretjim odmerkom še počakalo, je povedala.

Cepljenje z AstraZeneco bi bilo mogoče po 12 tednih po prvem odmerku, izjemoma že prej, če bi to posamezniki iz različnih razlogov potrebovali. Je pa Bojana Beović poudarila, da so raziskave pokazale, da pri cepivu AstraZenece cepljenje z drugim odmerkom po 12. tednu zagotavlja večjo zaščito.

Sicer pa po torkovih podatkih Evropskega centra za preprečevanje in nadzor nad boleznimi (ECDC) za odraslo populacijo Slovenija po precepljenosti s prvim odmerkom le za nekaj odstotnih točk zaostaja za evropskim povprečjem. Slovenija je tako pri 32-odstotni precepljenosti, povprečje pa je 36 odstotkov. Delež cepljenih odraslih z drugim odmerkom pa je v Sloveniji 17-odstoten, medtem ko je evropsko povprečje 14 odstotkov. Beovićeva je ob siceršnjem odnosu do cepljenja v Sloveniji, denimo proti gripi, s takšnim deležem kar zadovoljna.

Je pa ponovno opozorila, da ob siceršnjem umirjanju epidemije še vedno vsak dan umirajo starostniki s covidom-19, tudi pri 60. in 70. letih. To je manj od pričakovane življenjske dobe in to so nepotrebne smrti, je opomnila.

Potrdila je tudi, da je v jeseni ponovno pričakovati povečano število primerov okužb, a se nadeja, da bo stopnja precepljenosti vendarle tolikšna, da ne bo situacija podobna tisti iz lanske jeseni.