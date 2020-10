Beovićeva: Rdeči fazi se ne bomo izognili. Kateri so naslednji predvideni ukrepi?

Kateri ukrepi nas torej najverjetneje čakajo v prihodnjih dneh in tednih?

Trenutno smo torej v tako imenovani oranžni fazi, znotraj katere so zaenkrat sprejeti ukrepi iz drugega paketa. Tretji, to je naslednji in zadnji paket iz oranžne faze, predvideva zaprtje vseh gostinskih lokalov ter fitnes centrov in drugih športnih objektov. Predvidene so tudi zapore oziroma karantena posameznih občin ali regij, splošna prepoved obiskov v bolnišnicah in zavodih, omejitev delovanja frizerskih in kozmetičnih salonov na največ eno stranko na prostor, prepoved vseh javnih in kulturnih prireditev ter verskih obredov in porok v posameznih občinah ali regijah ter zaprtje nenujne zdravstvene in zobozdravstvene dejavnosti.