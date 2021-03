'Do zapletov prihaja v državah, ki so imele isto serijo cepiva kot Avstrija, Slovenije ni med njimi'

V Sloveniji se trenutno še ne razmišlja o zaustavitvi cepljenja proti okužbi z novim koronavirusom s cepivom podjetja AstraZeneca, potem ko so se ponekod po cepljenju pojavili zapleti, je potrdila vodja posvetovalne skupine za cepljenje Bojana Beović. Bodo pa situacijo podrobno spremljali še naprej.

Nekatere evropske države so namreč iz previdnostnih razlogov začasno ustavile cepljenje s cepivom AstreZenece zaradi zapletov, ki so se pojavili v Avstriji po cepljenju s tem cepivom. Po besedah Bojane Beovićdo zapletov prihaja v državah, ki so imele isto serijo cepiva kot Avstrija, Slovenije pa ni med njimi.

Evropska agencija za zdravila (Ema) je po odločitvi Danske, Norveške in Islandije, da začasno prekinejo cepljenje s cepivom AstraZenece proti covidu-19, poudarila, da tveganje za nastanek krvnega strdka pri cepljenih ni večje kot v splošni populaciji.

'Gre za zelo majhne številke' "Seveda se pa stvari spreminjajo, cepiva so vendarle nova in je treba situacijo pozorno spremljati in to ne pomeni, da ne bo naše mnenje drugačno, če bo prišlo do kakršnih koli drugih rezultatov," je pojasnila Beovićeva. Tako kot pri vseh cepivih in zdravilih je namreč spremljanje neželenih učinkov zelo pomembno, je dejala. Ob tem sicer poudarja, da je bilo takšnih zapletov pri cepljenjih okoli 20, medtem ko je bilo s cepivom podjetja AstraZeneca opravljenih že več milijonov cepljenj."Torej gre za zelo majhne številke," je izpostavila.

Beovićeva je obenem spomnila na stališče Evropske agencije za zdravila (EMA), ki se nanaša na to situacijo v Avstriji, da pogostost teh zapletov ne presega pogostosti teh zapletov v populaciji na splošno.

icon-expand Cepivo AstraZeneca. FOTO: Shutterstock

Spomnimo Na omenjene informacije glede cepiva AstraZenece se je odzval tudi Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ), ki je Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) pozval, naj se nemudoma "javno in enoznačno opredeli glede varnosti cepiva proti covidu-19 podjetja AstraZeneca".

Direktor inštitutaMilan Krek pa je danes na novinarski konferenci o covidu-19 dejal, da vse morebitne zaplete po cepljenju preverja posebna komisija na nacionalnem nivoju, ki jo sestavljajo profesionalci s tega področja. Svoje ugotovitve morajo poročati evropski agenciji za zdravila. Ko bo avstrijska komisija pregledala prijave zapletov, bo jasno, ali so bili posledica cepljenja. "Do takrat je to samo domneva," je poudaril. Za vse zaplete v Sloveniji, ki jih je doslej obravnavala komisija, se je izkazalo, da niso povezani s cepljenjem. Če bi ugotovili, da so kakšni resni zapleti povezani z določenim cepivom, potem se bodo odločili, ali se ga bo uporabljalo vnaprej. Do takrat pa je cepivo v uporabi.