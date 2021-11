Bergamo po letu in pol: cepljenih več kot 90 odstotkov prebivalcev

Zdravstvena stroka opozarja, da se z visokimi covidnimi številkami lahko ponovi bergamski epidemični scenarij. A kaj to pravzaprav pomeni? Spomnimo: marca in aprila lani je v tem lombardskem mestu za posledicami covida-19 umrlo za 63 odstotkov več ljudi od povprečja, njihovo zdravstvo je pod pritiskom številnih na novo okuženih klecnilo. Leto in pol zatem v Bergamu beležijo izredno visok delež cepljenih z dvema odmerkoma, število okuženih in število hospitaliziranih zaradi covida pa je izjemno nizko. Kakšno je danes stanje v bolnišnici Bergamo, ki je pred poldrugim letom zaradi bolnikov na intenzivni negi pokala po šivih?