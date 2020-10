Bešič Loredan: Covid-19 je razgrnil vse težave slovenskega zdravstvenega sistema

Država bo letos za skrajševanje čakalnih dob namenila dodatnih 14 milijonov evrov, naslednje leto pa 28 milijonov. A zaposleni v zdravstvu dvomijo, da bo to dovolj. Ne gre samo za denar, saj brez ljudi tudi storitev ni. Realnost je kruta, o tem tudi kardiolog Vojko Kanič , ki pove: " Pri ljudeh, ki jih kličemo na posege, opažamo, da so zelo bolni, zgodi se, da ko jih pokličemo, svojci povedo, da so že umrli. To se dogaja in se bo vedno bolj."

Poleg tega se v slovenskem zdravstvu daljšajo čakalne dobe. Čakanje na prvi revmataloški pregled se je denimo v zadnjih šestih mesecih podaljšal za 52 dni. Otorinolaringološke posege so preložili še za dva do štiri mesece. Ljudje čakajo, medtem pa številne nevarne bolezni ostajajo neodkrite.

V zdravstvu, kjer pomanjkanje kadra ni nobena novost, se je v času covida-19 z okužbo spopadlo že 780 zdravstvenih delavcev in sodelavcev. To ne vključuje podatkov o karantenskih odločbah in samoizolacijah, zato je zagotavljanje vsakdanjega delovanja skorajda organizacijski čudež.

Nezadovoljstvo tistih, ki v vrstah stojijo pred zdravstvenimi ustanovami, še večje pa je nezadovoljstvo tistih, ki do tja niti ne pridejo. Tisti, ki te ustanove vodijo, pa so zaskrbljeni. Direktor UKC Maribor Vojko Flis pravi, da njihova bolnišnica dela s polno paro, da pa je delo upočasnjeno, ker lovijo ravnotežje med skrbjo za vse bolnike in tiste s covidom-19, kar je seveda izjemno težko. Iz Sindikata zdravstvene nege medtem kličejo na pomoč in pošiljajo sporočilo: " Ne zdržimo več ", v jeseniški bolnišnici pa je zaradi okužb, karanten in samoizolacij doma 28 zaposlenih.

V oddaji 24UR ZVEČER sta bila gosta ortopedski kirurg Danijel Bešič Loredan in minister za zdravje Tomaž Gantar. Prvi je kritičen do dela vlade in ministrstva za zdravje, saj meni, da niso storili dovolj za pripravo na drugi val.

"Jaz mislim, da bi lahko od 15. maja do 15. avgusta, torej v treh mesecih, morali obrniti zgodbo in umestiti covid-19 v naš zdravstveni sistem. Če bi dali dekret, da mora vseh 26 zdravstvenih ustanov – bolnic – nameniti 10 do 15 odstotkov postelj za covid bolnike, in bi ubrali regionalni, lokalni pristop zdravljenja, bi bilo stanje mogoče boljše ali pa bi bili bolje pripravljeni, če bi se tri mesece pogovarjali kdo, kam in kje," je uvodoma dejal kirurg. "Zdaj pa imamo zdravstveni sistem, ki je na kolenih, zdravstveno nego, ki ne zdrži pritiska, in "tempirano bombo v DSO-jih", kjer je kader prav tako na psu," še doda Bešič Loredan.

Opozoril je tudi na to, da so ljudje razdeljeni kot še nikdar poprej in ne verjamejo več, da je koronavirus resna bolezen, zato se ne držijo ukrepov.