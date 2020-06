Bi moral Plenković vendarle v samoizolacijo? Ali vsaj ponoviti test?

Aktualni hrvaški premier (vsaj zaenkrat še) Andrej Plenković se je minuli vikend mudil v Zadru, kjer se je udeležil spornega teniškega turnirja Adria Tour in se družil s tenisači. Tudi z Novakom Đokovićem in Goranom Ivaniševićem , ki sta oba okužena z novim koronavirusom. Kljub temu se nima nobenega namena umakniti v samoizolacijo, poročajo hrvaški mediji.

Srečal je najboljšega igralca tenisa na svetu Đokovića, ga potrepljal po rami in se z njim tudi fotografiral. A kljub temu, da se je izkazalo, da je Đoković okužen, Plenković noče v samoizolacijo, so kritični številni hrvaški mediji.

Hrvaški zavod za javnost zdravstvo je sicer pojasnil, da ti kontakti niso smatrani kot 'bližnji', ker se premier z nobenim od tenisačev ni rokoval (z Đokovićem sta trknila s pestmi), njihovo druženje pa da je trajalo, kot trdi sam, "tri minute" . Hrvaški mediji in politični rivali imajo ob tem pomisleke in ga pozivajo, naj se (vsaj) še enkrat testira.

"Ves čas sem bila s premierjem, odkar je prišel in dokler ni odšel. Ni imel niti enega bližnjega kontakta. Niti z Đokovićem, kljub fotografiji, na kateri je videti, da ga potreplja," je za HTV povedala Babićeva. Po njenem so za pogromom nad dogajanjem v Zadru krive prihajajoče volitve. "Če ne bi bilo volitev, Zadar ne bi imel konotacije, kot jo ima sedaj. Plenković je upošteval vse ukrepe in predpise in glede na svojo funkcije ne more v samoizolacijo," je dodala.

Plenković je dejal, da je slišal tudi za Ivaniševićevo okužbo in da mu želi čimprejšnje okrevanje. "Situacija z njim je identična (kot z Đokovićem - op.p.), druženje je vsega skupaj trajalo dve, tri minute, brez tega, kar se opredeljuje kot tesen stik," pravi. "Če bi se spet testiral? Razumem željo SDP, a med njihovimi željami in realnostjo, pozdravom in fotografijo, je velika razlika. Nekaj je cel dan preživeti skupaj, drugo pa dvo-, triminutni pozdrav. Tukaj je konec zgodbe," trdi in še zaključuje: "Je to odgovorno? Ne posvetujem se z mazači, temveč z epidemiologi."