Biden: Do spomladi bo cepiva več kot dovolj, a ljudje bodo do takrat še umirali

Predsednik ZDA Joe Biden je v ponedeljkovem nagovoru dejal, da bi lahko v ZDA sčasoma cepili do 1,5 milijona ljudi na dan, vendar ima problem, ker ni dovolj cepiva, zvezna vlada pa niti ne ve, koliko ga ima na voljo. Vseeno je prepričan, da bo do spomladi cepiva "več kot dovolj" in da bodo presegli cilj cepljenja 100 milijonov ljudi v prvih 100 dneh njegove vlade. Hkrati je opozoril, da bo do takrat umrlo skupaj od 600.000 do 660.000 ljudi.

icon-expand Joe Biden FOTO: AP V ZDA se je do ponedeljka po podatkih univerze Johnsa Hopkinsa z novim koronavirusom okužilo 25,2 milijona ljudi, za covidom-19 pa jih je umrlo že 421.000. Predsednik Joe Biden je dejal, da bo do spomladi na voljo več kot dovolj cepiva in bodo presegli njegov cilj cepljenja 100 milijonov ljudi v prvih 100 dneh njegove vlade. Vendar pa je prav tako dejal, da bo do takrat umrlo skupaj od 600.000 do 660.000 ljudi. Do zdaj so v ZDA zabeležili nekaj več kot 420.000 smrti zaradi covida-19. PREBERI ŠE Biden podaljšal prepoved potovanj v ZDA, tudi za Slovence Nova direktorica Centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) Rochelle Walensky je v nedeljo povedala, da zvezna vlada in s tem ona sama ne ve, koliko cepiva je po zveznih skladiščih, in guvernerjem držav za zdaj ne more dati točnih podatkov, kdaj lahko pričakujejo dodatne zaloge. Newyorški župan Bill de Blasio je zagotovil, da bi lahko sedaj cepili že 500.000 ljudi na teden, vendar pa imajo na zalogi le še 19.000 odmerkov, v naslednjih dneh pa jih pričakujejo še 107.000. Doslej so cepili 628.000 ljudi. Članica delovne skupine Bele hiše proti koronavirusu v vladiDonalda Trumpa Deborah Birx je prav tako v nedeljo na televizijiCBS povedala, da je večkrat razmišljala o odstopu, vendar se ni odločila za ta korak, ker jo je bilo strah posledic za Američane. "Nekdo je ustvarjal vzporedne podatke in grafe, ki so jih dajali predsedniku. Videla sem, da predsednik prikazuje grafe, ki jih nisem sama naredila ali videla,"je dejala Birxova v še eni od vrsti obtožb o politično motiviranem prirejanju znanstvenih podatkov v Trumpovi vladi. Direktor centra za nalezljive bolezni pri Nacionalnem inštitutu za zdravje ZDA Anthony Fauci, ki je sedaj Bidnov glavni zdravstveni svetovalec, je v pogovoru zaNew York Times prvič opisal številne grožnje, ki jih je prejemal, ker je nasprotoval predsedniku Trumpu. Med drugim je 80-letnik dobil tudi pisemsko pošiljko z belim prahom, ki na srečo ni bil nevaren. icon-expand