V ZDA potrdili prvi primer okužbe z novim sevom koronavirusa

V ZDA so potrdili prvi primer novega seva koronavirusa, ki se je pojavil v Veliki Britaniji. Okužbo so odkrili pri 20-letniku iz zvezne države Kolorado, ki ni potoval in je trenutno v samozolaciji. Novoizvoljeni ameriški predsednik Joe Biden pa je v torek kritiziral ukrepanje predsednika Trumpa med pandemijo covida-19 in obljubil, da bo na položaju predsednika izkoristil vso moč zvezne vlade za pospešitev cepljenja. Iz Nemčije poročajo o več kot tisoč umrlih zaradi covida-19 v enem dnevu.

Guverner ameriške zvezne države Kolorado Jared Polis je sporočil, da so v državnem laboratoriju potrdili prvi primer novega seva novega koronavirusa, ki se je prvič pojavil v Veliki Britaniji. Potrdili so ga pri 20-letnem moškem, ki pred okužbo ni potoval, trenutno pa je v samoizolaciji. Ameriški zdravstveni uradniki si prizadevajo odkriti stike pacienta in morebitne dodatne okužbe z novim sevom.

icon-expand V ZDA potrdili prvi primer novega seva novega koronavirusa. FOTO: Shutterstock

Po navedbah strokovnjakov sta cepivi podjetij Pfizer in Moderna, ki sta v ZDA že v uporabi, učinkoviti tudi proti novemu sevu, katerega značilnost je, da se izredno hitro širi. Po podatkih univerze Johns Hopkins se je do torka zvečer v ZDA z novim koronavirusom okužilo 19,5 milijona ljudi, umrlo pa jih je skoraj 339.000. Za posledicami covida-19 je v torek umrl novoizvoljeni republikanski zvezni kongresnik iz Louisiane, 41-letni Luke Letlow. Okužbo z novim sevom koronavirusa so potrdili ravno v času, ko novoizvoljeni predsednik ZDA Joe Biden kritizira distribucijo cepiv Trumpove administracije. "Načrt Trumpove vlade za distribucijo cepiva proti covidu-19 zelo zaostaja. Dogaja se to, kar sem se bal, namreč da napredek pri distribuciji cepiva in cepljenju ni zadosten," je dejal Biden. Trumpova vlada je obljubila, da bo do konca leta cepljenih 20 milijonov Američanov, doslej pa so jih cepili morda okrog dva milijona. Zvezna vlada je državam razdelila 11,5 milijona odmerkov cepiva, od katerih so porabili le 20 odstotkov. Trump se je na Bidnove kritike odzval tako, da je odgovornost zvalil na zvezne države. "Na državah je, da razdelijo cepivo, potem ko jim ga zvezna vlada dostavi. Mi smo razvili cepivo, plačali za pospešitev procesa in cepivo dostavili," je sporočil Trump.

icon-expand Biden načrtuje, da bodo v prvih 100 dneh njegove vlade proti covidu-19 cepili 100 milijonov Američanov. FOTO: Shutterstock

Za razliko od Trumpa pa Biden napoveduje močnejši in bolj usklajen odgovor zvezne vlade. Med drugim namerava obuditi zakon o vojni proizvodnji, ki predsedniku omogoča, da podjetjem ukaže, kaj naj proizvajajo. To namerava storiti glede opreme za izdelavo cepiv. Biden pričakuje veliko rast števila okužb v januarju in smrti v februarju, položaj pa naj bi se začel izboljševati šele v marcu. "Naslednji tedni bodo najhujši v tej pandemiji. Vem, da tega ne slišite radi, ampak to je resnica," je dejal Biden. V ZDA se je doslej z novim koronavirusom okužilo 19,5 milijona ljudi, umrlo pa jih je skoraj 339.000. V zadnjih tednih dnevno število novih okužb presega 200.000, od začetka decembra se v bolnišnicah zdravi več kot 100.000 covidnih bolnikov, na dan pa jih umre okrog 3000. Biden je septembra, ko je bilo mrtvih 200.000, napovedal, da bo do konca Trumpovega mandata zaradi covida-19 mrtvih že 400.000 ljudi. "Kritiki so rekli, da zganjam paniko, ampak kot kaže, bomo dosegli ta temačen mejnik," je dejal Biden. Biden je Trumpa pozval, naj do 20. januarja, ko bo zapustil Belo hišo, jasno promovira nošenje mask in cepljenje med Američani. Poziva ga tudi, naj se cepi, kot sta se Biden in novoizvoljena podpredsednica ZDA Kamala Harris. Oba sta se cepila javno, tako kot podpredsednik ZDA Mike Pence.

V Nemčiji prvič več kot tisoč umrlih zaradi covida-19 v enem dnevu V zadnjih 24 urah je umrlo 1129 bolnikov s covidom-19. Hkrati so potrdili 22.459 novih okužb z novim koronavirusom, je danes sporočil nemški Inštitut Roberta Kocha. Doslej je največ bolnikov s covidom-19 v enem dnevu umrlo prejšnjo sredo, in sicer 962. Kot so ob tem še sporočili z omenjenega inštituta, je manj novih okužb in smrti, ki so jih v Nemčiji beležili v zadnjih dneh, posledica tega, da lokalne oblasti med božičnimi prazniki niso posredovale zahtevanih podatkov, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Covid-19 je doslej v Nemčiji zahteval skupno več kot 32.000 življenj. Nemčijo je drugi val okužb z novim koronavirusom prizadel bistveno bolj kot prvi. V državi se je v soboto začelo cepljenje proti covidu-19 s cepivom Pfizerja in BioNTecha. Kot prvo so v domu za starejše cepili 101-letno oskrbovanko. Glede na nemško javnomnenjsko raziskavo, ki jo je objavila nemška tiskovna agencija dpa, je pripravljenost za cepljenje proti covidu-19 izrazilo okoli 65 odstotkov Nemcev.

