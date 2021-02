Biden napoveduje konec pandemije do konca poletja

Med drugim si je ogledal laboratorij, kjer so ustvarili cepivo skupaj s podjetjem Moderna, ki je v ZDA v uporabi skupaj s cepivom Pfizerja, kmalu pa bo na voljo še cepivo podjetja Johnson & Johnson, ki je v primerjavi z drugima učinkovito proti covidu-19 že z enim odmerkom.

ZDA so na dobri poti, da presežejo Bidnov cilj cepljenja 100 milijonov ljudi v prvih 100 dnevih njegovega vladanja od 20. januarja. V treh tednih so jih cepili 26 milijonov. "To je le dno, naš cilj je popoln poraz covida-19," je med obiskom Nacionalnega inštituta za zdravje (NIH) dejal Biden.

V ZDA se je do četrtka po podatkih univerze Johnsa Hopkinsa z novim koronavirusom okužilo skoraj 27,4 milijona ljudi, za covidom-19 pa jih je umrlo več kot 475.000. Okužbe in smrti v ZDA že več kot teden dni upadajo.

Biden je dejal, da je od Moderne in Pfizerja dobil zagotovila o dostavi 600 milijonov odmerkov do konca julija, kar je mesec prej, kot so načrtovali sprva.

Obisk je Biden izkoristil za ponovno kritiko predhodnika Donalda Trumpa, za katerega je dejal, da ne ve, kaj je delal, saj ni pustil za seboj nobenega načrta za cepljenje večine Američanov.

Bidnova vlada se je nad novi koronavirus spravila kot na vojnega sovražnika in njena strategija je doktrina premočne sile za popolno nadvlado. Vlada Donalda Trumpa je ukrepanje prepustila zveznim državam, Trump pa jih je potem kritiziral, če je šlo kaj narobe.

Koronavirus se napada na več frontah s sprostitvijo milijard dolarjev za testiranja in cepljenja, modelom za namestitev 10.000 aktivnih vojakov za pomoč nacionalnim gardam za postavitev in vodenje centrov za množična cepljenja po ZDA.

V prihodnjih tednih jih bodo odprli med drugim v New Yorku, Kaliforniji in Teksasu, kjer je tudi največ okužb in največ smrtnih primerov.

Kalifornija je s 45.869 smrtnimi primeri v četrtek prvič od izbruha pandemije prehitela New York, kjer je umrlo 45.453 ljudi. New York počasi dohiteva še Teksas, kjer je do zdaj umrlo 40.535 ljudi.

Bidnova vlada pušča znanstvenike pri NIH in Centru za nadzor nad boleznimi (CDC) pri miru in jim daje proste roke za izdajanje navodil Američanom, kako naj se vedejo.

Oblikovala je strategijo cepljenj po ZDA, pri čemer daje pozornost podeželju, revnejšim območjem in območjem, kjer živijo manjšine, na katere posamezne zvezne države ne mislijo preveč. Nekateri guvernerji so se že začeli pritoževati, da jim vpletanje zvezne vlade kvari načrte cepljenja.

Vendar Bidnova vlada obljublja, da bodo države poslej tri tedne vnaprej obveščene o tem, na koliko odmerkov cepiva lahko računajo, da uspešno izvedejo cepljenja z dvema odmerkoma.

Anketa Quinnipiac kaže, da delo Bidnove vlade na področju novega koronavirusa pozitivno ocenjuje 61 odstotkov Američanov. Praktično vsi demokrati in 33 odstotkov republikancev. Ista anketa je decembra ugotovila, da Trumpovo vlado podpira pri tem 39 odstotkov Američanov, od tega 78 odstotkov republikancev in le trije odstotki demokratov.

Vse bolj pod udarom pa je newyorški guverner Andrew Cuomo, ki je lani sredi pandemije s svojimi rednimi novinarskimi konferencami brez nesmislov veljal za neke vrste junaka boja proti koronavirusu v primerjavi s Trumpom.

Ameriški mediji poročajo, da so na vrhuncu prvega vala pandemije lani spomladi iz bolnišnic nazaj v domove za ostarele poslali 9056 okrevajočih bolnikov s covidom-19, kar je pospešilo širitev okužb med oskrbovanci domov.

Direktivo o prepovedi zavračanja bolnikov s covidom-19 v domovih za ostarele je 25. marca lani izdala Cuomova vlada, vendar jo je potem zaradi kritik preklicala. Direktiva je bila izdana, da se sprosti prostor v bolnišnicah, ki so bile potem aprila skoraj preplavljene.

Cuomova vlada je pred tedni že priznala, da je zatajila dejansko število mrtvih v domovih za ostarele. Do priznanja je bilo uradno zaradi covida-19 po domovih za ostarele v državi New York mrtvih 8500, zdaj pa 15.000.