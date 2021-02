Spomin na več kot 500 tisoč smrti: 'Kot narod ne moremo sprejeti tako krute usode'

Združene države Amerike so presegle žalostni mejnik in postale prva država na svetu z več kot 500.000 smrtnimi primeri zaradi covida-19. Ob svečanem spominu na žrtve je Biden dejal, da je v tej pandemiji v enem letu umrlo več Američanov kot v prvi in drugi svetovni vojni ter vietnamski vojni skupaj. Američane je pozval, naj pozabijo na razlike in se skupaj borijo proti covidu-19.

Ameriški predsednik Joe Bidense je v ponedeljek poklonil vsem Američanom, ki so življenje izgubili zaradi covida-19. Z univerze Johns Hopkins so v ponedeljek sporočili, da so Združene države presegle žalostni prag 500.000 smrtnih žrtev. "Danes zaznamujemo resnično mračno prelomnico, ki zlomi srca–500.071 smrtnih žrtev. V tej pandemiji je v enem letu umrlo več Američanov kot v prvi in drugi svetovni vojni ter vietnamski vojni skupaj," je dejal Biden. Biden, prva dama Jill Biden,podpredsednica Kamala Harrisin njen mož Doug Emhoff so se po nagovoru predsednika pred Belo hišo z minuto molka in ob soju tisočih belih sveč tudi simbolično spomnili vseh žrtev.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

"Kot narod ne moremo sprejeti tako okrutne usode. Čeprav se že toliko časa borimo s to pandemijo, se moramo upirati temu, da se ne vdamo žalosti in na izgubljena življenja ne gledamo kot na statistiko," je v čustvenem nagovoru dejal Biden. Vsak človek, ki je umrl zaradi covida-19, je imel družino, prijatelje in "izredno življenje", ki se je prehitro končalo, je še poudaril. Predsednik je Američane pozval, da naj v času pandemije še vedno upoštevajo vse ukrepe – še naprej naj nosijo maske, vzdržujejo varnostno razdaljo in se, ko pridejo na vrsto, tudi cepijo. "Končati moramo s politiko pomanjkanja informacij, ki je ločila družine, skupnosti in državo. Do zdaj nas je to stalo toliko življenj. S tem se moramo boriti skupaj kot eno ljudstvo, kot ZDA," je dejal Biden. Ukazal je še, da naj zastave v zveznih institucijah, vojaških stavbah in podobnih javnih mestih pet dni plapolajo na pol jambora v spomin na žrtve covida-19. "V tem slovesnem trenutku se spominjamo svoje izgube in odhoda svojih najdražjih," je dejal Biden. "Kot narod, kot celota jih moramo ohraniti v svojem spominu, da bomo lahko zacelili rane, se poenotili in našli namen, da kot en narod premagamo pandemijo."

icon-expand "V tem slovesnem trenutku se spominjamo svoje izgube in odhoda svojih najdražjih," je dejal Biden. FOTO: AP

V spomin na vse tiste, ki so zaradi covida-19 izgubili življenje, so zadoneli zvonovi v Washingtonski narodni katedrali. Žalostni mejnik so ZDA presegle v ponedeljek, po dobrem letu dni, ko je v okrožju Santa Clara v Kaliforniji umrla prva žrtev covida-19. V ZDA je s koronavirusom okuženih več kot 28 milijonov ljudi, po uradnih podatkih pa jih je do ponedeljka popoldne umrlo več kot 500.000, čeprav je trenutno število okuženih in hospitaliziranih trenutno najmanjše po zahvalnem dnevu in božičnih praznikih. Število Američanov, ki so preboleli covid-19, pa je skoraj dvakrat večje kot v Indiji (11 milijonov) in Braziliji (10,1 milijona). Medtem je Brazilija druga na svetu po številu žrtev z 244.000, tretja pa Mehika (178.000). Od celotnega števila smrtnih primerov med pandemijo po svetu ZDA predstavljajo kar 19 odstotkov, medtem ko ameriško prebivalstvo predstavlja le štiri odstotke celotnega svetovnega prebivalstva. "Te številke so zaskrbljujoče,"je za ABC-jev program "Dobro jutro, Amerika" povedal Anthony Fauci, glavni svetovalec predsednika Bidna za nalezljive bolezni. "Če pogledate nazaj, smo imeli eno najslabših epidemioloških slik na svetu, hkrati pa smo zelo razvita in bogata država," se je Fauci obregnil ob (ne)delovanje prejšnje administracije.

Statistika, ki skrbi tudi Faucija, je posledica pomanjkanja enotnega državnega odziva na pandemijo v lanskem letu, ko je administracija nekdanjega predsednika Donalda Trumpa državo in državljane predvsem pustila na cedilu. To je nekdanji predsednik storil ravno v ključnem trenutku, ko sta se država in celoten svet spopadala z eno največjih kriz v zadnjih 100 letih, pri čemer je predsednik situacijo izkoristil za boje z lastnimi zdravstvenimi svetovalci. Da so ZDA presegle 500.000 smrtnih primerov zaradi okužbe z novim koronavirusom, je v ponedeljek sporočila univerza Johns Hopkins. Do zdaj je bilo v ZDA proti novemu koronavirusu cepljenih 64 milijonov ljudi, so sporočili iz centrov za nadzor in preprečevanje bolezni. Bidnova administracija si je zadala cilj, da v prvih 100 dneh od prihoda na oblast cepi vsaj 100 milijonov ljudi. Toda strokovnjaki so še vedno zelo zaskrbljeni zaradi vse večjega števila novih različic koronavirusa, ki bi lahko sprožile nove smrtonosne izbruhe.