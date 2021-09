Biden prejel tretji odmerek cepiva in ljudi pozval k cepljenju

"Vemo, da se moramo, da bomo premagali pandemijo in rešili številna življenja, cepiti," je Biden dejal pred cepljenjem in ljudi pozval, naj se odločijo za cepljenje. "Prosim, cepite se. Cepljenje vam lahko reši življenje in lahko reši življenje tistim okoli vas."

Dejal je, da bo tudi prva dama Jill Biden kmalu prejela poživitveni odmerek, a da se cepljenja zaradi dela v ponedeljek popoldne ni morala udeležiti. Prva dama je profesorica na University Virginia Community College zunaj Washingtona.

Biden je dejal še, da po prvem in drugem cepljenju ni imel stranskih učinkov. "Poživitveni odmerki so pomembni, a najpomembnejše je, da cepimo čim več ljudi," je dejal.

Prvi odmerek prejelo že več kot 77 odstotkov Američanov

Opozoril je, da so Američani, ki so v celoti cepljeni, že zaščiteni pred hudim potekom bolezni, in pozval ljudi, ki še niso dobili prvega odmerka, naj se čim prej cepijo. "Velika večina Američanov ravna pravilno. Več kot 77 odstotkov odraslih je prejelo vsaj en odmerek. Približno 23 odstotkov ljudi ni prejelo nobenega odmerka, ta manjšina pa dela škodo za preostalo državo."

"To je pandemija necepljenih. Zato, kjer lahko, postavljam zahteve po cepljenju," je zatrdil. Že v sredo je dejal, da bo odpotoval v Chicago, kjer bo spregovoril o tem, zakaj je po njegovem mnenju tako pomembno, da vse več podjetij uvaja pogoj cepljenja.

V petek se je direktorica ameriških centrov za nadzor in preprečevanje bolezni Rochelle Walensky zavzela za to, da bi poživitvene odmerke priporočili za širšo skupino ljudi, torej tudi za stare od 18 in 64 let, ki spadajo v rizično skupino.