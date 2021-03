Biden začel promocijo zakona o boju proti pandemiji in pomoči gospodarstvu

Prav tako ni ponovil Obamove napake glede stimulacije po krizi in zdravstvene reforme, kar je skušal sprejeti s podporo republikancev, ki so potem glasovali proti. Biden je tokrat republikancem omogočil priložnost za sodelovanje, vendar pa pri ključnih postavkah, kot je 1400 dolarjev pomoči za vsakega državljana z letnim dohodkom nižjim od 80.000 dolarjev, ni popustil.

To je bil prvi tak Bidnov nastop, odkar je prevzel oblast in je bil po gledanosti uspešnejši od prvega nagovora Američanom v času največje gledanosti avgusta 2017. Trumpov nagovor o vojni v Afganistanu si je ogledalo 17,7 milijona gledalcev, Bidnovega o stimulacijskem zakonu pa po prvih ocenah 18,2 milijona.

Joe Biden , ki je bil leta 2009 kot podpredsednik ZDA zadolžen za uresničevanje 787 milijard dolarjev (659 milijard evrov) vrednega stimulacijskega zakona proti posledicam finančne krize in recesije, ne namerava ponoviti napake vlade predsednika Baracka Obame . Ta takrat zakona ni posebej promovirala in je dovolila republikancem, da ga očrnijo pred volivci. Biden gre prihodnji teden v Georgio in Pensilvanijo, kjer bo spet govoril o zakonu, kot je že v četrtek v neposrednem televizijskem nagovoru Američanom v času največje gledanosti.

V ZDA se sicer pandemija spet nekoliko umirja. Po podatkih univerze Johnsa Hopkinsa se je do petka z novim koronavirusom okužilo 29,3 milijona ljudi, umrlo pa jih je več kot 532.400. Samo v petek so našteli nekaj več kot 49.000 okužb in 1500 smrti, kar je malce manj kot dan prej.

Center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) je v petek objavil malce bolj natančna navodila za odpiranje vrtcev in drugih otroških programov v času pandemije. Majhni otroci in delavci naj bodo v skupinah, ki bodo skupaj ves dan, kar velja tudi za starejše šolarje. CDC poziva k cepljenju delavcev v vrtcih in drugih ustanovah, kjer skrbijo za otroke, k nošenju mask in poudarja pomen dobrega prezračevanja.

Uprava za hrano in zdravila (FDA) je zdravstvene delavce v petek opozorila na tveganje napačno pozitivnih testov za novi koronavirus z laboratorijskimi testi Roche. Ta test naj bi večkrat pokazal pozitiven rezultat pri tistih, ki dejansko sploh niso okuženi. Zaradi tega FDA priporoča večkratno testiranje odvzetih brisov.

Nekdanja koordinatorka odgovora Bele hiše Donalda Trumpa na pandemijo koronavirusne bolezni Deborah Birxpa si je našla novo službo. Biden je ni zaposlil, ker ni bolj odločno zavračala Trumpovih šokantnih idej in zavajanj, kot jih je na primer direktor Nacionalnega inštituta za zdravje Anthony Fauci. Fauci je postal Bidnov glavni zdravstveni svetovalec, Birxova pa si je našla službo na Inštitutu Georgea Busha mlajšega. Tam bo delala na študijah za zdravstvene politike.