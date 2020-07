BiH in Kosovo s skoraj 190 novimi okužbami s koronavirusom

V BiH so v zadnjem dnevu opravili več kot 1400 testov na okužbo, potrdili pa so jih 189, od tega 139 na območju Federacije BiH. V srbski entiteti Republiki srbski pa sta v zadnjih 24 urah zaradi covida-19 umrla še dva bolnika. Skupno so v državi potrdili 7170 primerov okužbe, umrlo je skupno 228 ljudi.

Na Kosovu so v zadnjih 24 urah potrdili 187 primerov okužbe z novim koronavirusom, potem ko so testirali 424 vzorcev. Največ novih okužb, 92, so potrdili v Prištini. Aktivnih okužb je 2640. Od začetka epidemije so v državi potrdili 5118 okužb, zaradi covida-19 je umrlo 108 ljudi.

Z namenom zajezitve širjenja okužb je od ponedeljka na Kosovu obvezno nošenje zaščitnih mask na prostem ter spoštovanje razdalje dveh metrov. V več občinah so uvedli policijsko uro. Starejši od 65 let in kronični bolniki so lahko na javnih krajih samo med 5. in 10. uro ter med 18. in 21. uro. Na javnih krajih se lahko zbere do pet ljudi, prepovedani pa so verski obredi.