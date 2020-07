V BiH 218 novih okužb in šest smrtnih žrtev

Do 12. ure so v Federaciji BiH ob 1258 testiranjih potrdili novih 110 primerov okužbe s koronavirusom, je sporočil Federalni zavod za javno zdravje. Skupno so tu od začetka izbruha potrdili 3124 okužb in 72 smrtnih žrtev. Trenutno je aktivnih 1725 primerov. V zadnjih 24 urah so zaradi okužbe s koronavirusom umrle tri osebe. Gre za dva moška iz Sarajeva in enem iz Živinice, poroča Radio Sarajevo .

Ob 1903 testiranjih so v zadnjem dnevu na območju Bosne in Hercegovine zabeležili novih 218 okužb s koronavirusom. Gre za največje dnevno število testiranj od začetka epidemije. Umrlo je šest ljudi, poroča N1 . Aktivnih je 3057 primerov okužbe.

V Republiki Srbski pa so potrdili 105 novih okužb ob 602 opravljenih testiranjih, gre za 63 moških in 42 žensk, poroča portal N1. Večina novopotrjenih primerov so kontakti že prej pozitivnih oseb. Tudi tu so zabeležili tri smrtne žrtve, gre za dva moška srednjih let in eno starejšo žensko.

V Distriktu Brčko pa so v zadnjih 24 urah testirali 43 oseb in potrdili tri nove okužbe. Skupno je bil tu od začetka epidemije covid-19 potrjen pri 44 osebah. Od začetka epidemije so v distriktu potrdili pet smrtnih žrtev, še poroča N1.