BiH z junijem odpira meje s sosednjimi državami, za druge ohranja omejitve

Predsedujoči svetu ministrov BiH Zoran Tegeltijaje povedal, da so se odločili za ukinitev omejitev za vstop v državo, in sicer za državljane sosednjih držav, torej Hrvaške, Srbije in Črne gore. Hrvaška in Črna gora sta omejitve za državljane BiH ohranili.

Za državljane vseh držav, ki niso njene sosede, tudi Slovenijo, BiH za zdaj ohranja omejitve. Kot je dejal Tegeltija, se bodo o liberalizaciji režima na meji dogovarjali z vsako državo posebej glede na njeno epidemiološko sliko.

S 1. junijem bo BiH za mednarodni promet odprla tudi letališča v Sarajevu, Mostarju in Tuzli, tako da bo lahko obnovila zračni promet.