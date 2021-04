Bill Gates upa, da se bo svet v normalnost vrnil do konca leta 2022

Bill Gates , programer, filantrop in poslovnež, je v intervjuju za Sky News spregovoril o pandemiji covida-19. Kot je dejal, ne pričakuje, da se bo število okužb z novim koronavirusom na svetovni ravni bistveno znižalo do drugega leta. Je pa izrazil upanje in optimizem, da bo svetu uspelo do konca leta 2022 zmanjšati število novih okužb do te mere, da bomo lahko spet normalno zaživeli.

Pripraviti se je treba na nove zdravstvene krize, opozarja

Gates je poudaril tudi, da mora biti priprava za prihodnje pandemije oziroma zdravstvene krize prioriteta, in izrazil skrb, da bo pandemija covida-19, ko se bo svet vrnil v normalnost, pozabljena, kot je bil denimo izbruh ebole.

A vseeno je prepričan, da ta generacija pandemije zaradi njenih uničujočih posledic, zlasti izgubljenih življenj, ne bo pozabila. "Nismo bili pripravljeni, naslednjič bi lahko bili veliko pametnejši in preudarnejši. Ljudje v pripravljenost na to grožnjo niso vložili dovolj. Upam, da se bomo naučili, da moramo vlagati v pripravo na naslednje pandemije."

Povedal je tudi, da to, da so bogate države najprej poskrbele za cepivo zase, ni bilo povsem presenetljivo: "Ker so tudi v bogatih državah najprej cepili starejše, ki so bili zaradi pandemije bolj prizadeti kot na začetku večina držav v razvoju, je bila to dobra stvar." To, da pa zdaj bogate države že cepijo zdrave 30-letnike, medtem ko v državah v razvoju še niso cepili vseh, starejših od 60 let, pa ni pravično. A kot je napovedal, bodo v roku treh oziroma štirih mesecev države, kjer pandemija najbolj divja, dobile dovolj cepiva.