Birma v Velikih Laščah brez mask in razdalje, v župniji dogodek obžalujejo

Po plazu kritik je župnija fotografije umaknila, župnik Andrej Ojstrež pa je nato včeraj objavil pojasnilo. Kot je zapisal, so otroci in starši dolgo čakali na slovesnost, zaradi ukrepov pa so jo tudi prestavili. "V župniji Velike Lašče od prvega dne spoštujemo vse predpise za varovanje zdravja. Zavedamo se, da svojo solidarnost z najranljivejšimi kažemo predvsem z malimi žrtvami, kot so maske, razkužila, omejitve. To katoličanu ne sme biti pretežko," je navedel.

"Da bi slovesnost svete birme varno izpeljali, smo birmance razdelili na dva dela, tako da smo zadostili kriteriju 30 m2 na en mehurček (ena sveta birma je bila za veroučence 9. razreda ob 9. uri, za veroučence 8. razreda pa ob 11. uri – tako kot so tudi v šoli v mehurčkih). Na slovesnosti zaradi te omejitve ni bilo nikogar drugega, niti birmanskih voditeljev, ki so otroke dve leti pripravljali na ta dan, niti ostalih sorodnikov," pravi župnik.

Kot je zatrdil, je na sestanku starše opozarjal, da je potrebno upoštevati vse ukrepe, celoten obred pa so birmanci in njihovi družinski člani nosili masko. A na koncu slovesnosti se je pripetil spodrsljaj, dodaja. Po uradni skupinski fotografiji z maskami se je namreč porodila želja, da bi posneli še fotografijo brez mask, zato so jih sneli za kratek čas."Tudi sam sem jo v trenutku nepozornosti snel. To se ne bi smelo zgoditi, spodrsljaj obžalujem," je zaključil župnik.

Iz Slovenske škofovske konference so sporočili, da so bili obveščeni o dogodku. Kot so zatrdili, so se pri slovesnosti svete birme zbrani držali vseh predpisov za varno izvajanje verskih obredov. Fotografije, ki so jih posneli po koncu obreda, so bile namenjene otrokom in njihovim družinam. Pri tem so nenamerno kršili vladni odlok, za kar župnija prevzema odgovornost in se opravičuje, so zapisali. V primeru zdravstvenega inšpekcijskega nadzora bo župnija poravnala predpisano globo.