Bo Bešič Loredan zamenjal člane strokovne skupine za covid-19?

Kandidat za zdravstvenega ministra Danijel Bešič Loredan napoveduje, da bo po nastopu njegovega mandata strokovna skupina za covid-19 prešla pod okrilje NIJZ. Ali to pomeni tudi menjave članov, za zdaj ne razkriva. Ob tem napoveduje tudi novo strategijo obvladovanja epidemije covida-19, ki bo bolj kot na ukrepih temeljila na priporočilih. Ob pohvalah enotnega koordiniranja bolnišnic med epidemijo medtem že potekajo priprave na morebitni nov jesenski val okužb.

Otroped Danijel Bešič Loredan, kandidat za prihodnjega ministra za zdravje in podpredsednika vlade, napoveduje, da bo strokovna skupina za covid-19 pod njegovim vodenjem zdravstvenega resorja delovala v okviru Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Kot so pojasnili na ministrstvu za zdravje, so bili člani v strokovno skupino imenovani s sklepom, ki velja do preklica, kar pomeni, da lahko Bešič Loredan vodjo in člane skupine, če bo tako želel, tudi zamenja. O morebitnih menjavah v vodstvu skupine, ki jo trenutno še vedno vodi infektologinja Mateja Logar, in morebitnih menjavah članov ekipe Bešič Loredan še ne želi govoriti.

icon-expand Danijel Bešič Loredan FOTO: Bobo

Logarjeva pričakuje menjave v sestavi skupine Logarjeva je pojasnila, da skupina nikoli ni bila politično opredeljena. "Stroka nima težav sodelovati s komerkoli," je dejala in dodala, da so v skupini za strokovno svetovanje še vedno na voljo. Spomnila je, da so bili trenutni člani v skupino imenovani na predlog aktualnega ministra za zdravje Janeza Poklukarja, ki opravlja tekoče posle. Sama zato meni, da si bo Bešič Loredan verjetno izbral skupino v drugačni sestavi, kar je "razumna in logična poteza". Intenzivnost preteklega dela skupine je bila po njenih besedah odvisna od epidemiološkega stanja. Kot bolj zahtevna je med drugim izpostavila obdobje marca 2021, dogajanja ob vnosih koronavirusnih okužb z maturantskih izletov lansko poletje in rast števila okužb lansko jesen. "Ko pogledaš nazaj, lahko z več informacijami stvari seveda ocenjuješ drugače, kot jih v tistem trenutku, ko se moraš odločiti za nek ukrep," je pojasnila. Po njenih besedah so se v skupini ves čas odločali na podlagi strokovnih spoznanj, na kasnejša usklajevanja odločevalcev pa da skupina ne more vplivati.

Prva vodja strokovne skupine infektologinja Bojana Beović z ljubljanske infekcijske klinike je vodenje skupine prevzela 12. marca 2020 ob začetku epidemije covida-19 v Sloveniji. Po skoraj letu dni je skupino 1. marca 2021 prevzela Mateja Logar. Ob njuni menjavi na čelu skupine se je zamenjal tudi del članov skupine, ki jo trenutno poleg Logarjeve sestavljajo infektologinja Beović, epidemiologinja Irena Grmek Košnik, sociologinja Lucija Mak Uhan, družinska zdravnica Simona Repar Bornšek, predstojnik Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Miroslav Petrovec, direktorica Laboratorija za zdravje, okolje in hrano Tjaša Žohar Čretnik, direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milan Krek, predstojnica oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja mariborskega kliničnega centra Nina Gorišek Miksić in infektolog Matjaž Jereb.

icon-expand Mateja Logar pričakuje menjave v sestavi strokovne skupine. FOTO: Miro Majcen

Kandidat za ministra napoveduje več priporočil in manj epidemičnih ukrepov Kot je ob uradni najavi njegove kandidature za ministra pojasnil Bešič Loredan, bodo novo strategijo za obvladovanje epidemije covida-19 na posebni novinarski konferenci predstavili takoj, ko bo prevzel vodenje zdravstvenega ministrstva, in se ne bo spreminjala na dnevni ali tedenski ravni. Ob napovedi najverjetnejšega mandatarja Roberta Goloba, da bo nova vlada morebitne nove valove epidemije covida-19 vodila po t. i. švedskem modelu, je Loredan pojasnil, da bo strategija obvladovanja epidemije, ki bo sicer temeljila na pozitivnem pristopu, vključevala nekatere epidemične ukrepe, ki pa jih bodo prilagajali resnosti razmer: "Tudi na Švedskem ni bilo povsem brez ukrepov." Ukrepi bodo tako temeljili na priporočilih, na obveznostih pa le v primeru "vojnega stanja". Infektologinja Logar je ob tem spomnila, da v času prevladovanja blažje koronavirusne različice omikron v Sloveniji ni bilo zaostrovanja epidemičnih ukrepov. Če bo stanje v prihodnosti ostalo podobno, kakšni posebni zaščitni ukrepi po njenih besedah niti ne bodo potrebni. Ob tem pa je poudarila, da je švedsko zdravstvo drugačno kot slovensko: "V tem času smo se naučili, da vsi ukrepi niso enako učinkoviti in primerni za vse države."

icon-expand Robert Golob in Danijel Bešič Loredan FOTO: Bobo