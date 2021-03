Cepivo Johnson & Johnson v EU odobreno že 11. marca?

Evropska agencija za zdravila (Ema) je namreč napovedala, da bo o odobritvi cepiva Janssen Pharmaceutica, ki je del ameriške skupine Johnson & Johnson, predvidoma odločala 11. marca. Kot so danes sporočili iz Agencije s sedežem v Amsterdamu, bo odbor Eme za zdravila na izrednem zasedanju sklenil postopek ocene cepiva, če bo to mogoče.

Po tem, ko je v soboto zvečer ameriška uprava za hrano in zdravila (FDA) odobrila izredno uporabo cepiva Johnson & Johnson proti koronavirusu, se to kmalu utegne zgoditi tudi v Evropi.

Prednost cepiva proizvajalca Johnson & Johnson je v tem, da je dovolj že ena sama doza in ne dve, kot velja za cepivi Pfizerja in Moderne, ki sta že v uporabi. Prednost je tudi v tem, da je cepivo mogoče hraniti v navadnih hladilnikih, saj ga ni treba shranjevati pri izjemno nizkih temperaturah.

Cepivo skupine Johnson & Johnson, s katerim se je treba cepiti samo z enim odmerkom, se je med kliničnimi preizkusi izkazalo za 66-odstotno učinkovito. Temelji na adenovirusu v kombinaciji z delom novega koronavirusa, ki je prilagojen tako, da se ne more več množiti. Po prejetju cepivo prenese gene novega koronavirusa v človeške celice, ki proizvedejo virusne proteine bodice. Človeški imunski sistem prepozna te proteine kot tuje in ustvari protitelesa. To cepivo veliko obljublja zaradi lažjega shranjevanja in transporta kot nekatera druga, a bi se lahko soočilo z ovirami pri dobavi članicam EU.

Pogojno dovoljenje za promet na trgu EU so doslej prejela tri cepiva proti covidu-19 - podjetij Pfizer in BioNTech, Moderne in AstraZenece. Ema izvaja tudi tekoči pregled cepiva ameriškega podjetja Novavax.

Kot poroča Reuters, je EU rezervirala 200 milijonov odmerkov cepiva J & J, možnost pa ima naročiti še enkrat toliko doz.