Bo EU odobril še tretje cepivo, ki so ga razvili v AstraZeneci?

"Evropska agencija za zdravila je prejela vlogo za pogojno dovoljenje za promet za cepivo proti covidu-19, ki sta ga razvila AstraZeneca in Univerza Oxford," je na spletni strani sporočil evropski regulator s sedežem v Amsterdamu.

Kot je sporočila Ema, bo ocena cepiva potekala v pospešenem časovnem okviru. Odločitev o dovoljenju za promet bi lahko bila izdana do 29. januarja na zasedanju pristojnega odbora, pod pogojem, da so predloženi podatki o kakovosti, varnosti in učinkovitosti cepiva dovolj zanesljivi, je sporočila Ema.

Po cepivih Pfizer/Biontecha in Moderne proti covidu-19 je cepivo AstraZenece tretje, ki bi lahko dobilo dovoljenje v EU. Unija je naročila 400 milijonov odmerkov tega cepiva.

Cepivo AstraZenece in oxfordske univerze je sicer v raziskavah izkazalo manjšo učinkovitost od cepiv Pfizerja in Biontecha ter Moderne, a je njegova prednost v tem, da ga je mogoče hraniti v običajnih hladilnikih in to celo do šest mesecev. Je tudi bistveno cenejše. V raziskavah so potrdili, da cepivo nudi 70-odstotno zaščito pred covidom-19, ki jo je po navedbah AstraZenece mogoče povečati s posebnimi odmerki.

Za razliko od BioNTechovega in Pfizerjevega cepiva ter cepiva ameriške Moderne pa švedsko-britansko cepivo ni mRNA cepivo. Aktivna sestavina tega cepiva je AZD1222 in temelji na oslabljeni različici prehladnega virusa šimpanzov. Vsebuje genski material iz površinske beljakovine, s katero se virus sars-cov-2 pritrdi na človeške celice.