Bo EU ustvarila skupni seznam varnih območij glede okužb s covidom-19?

Nemško predsedstvo Sveta EU je pripravilo kompromisni predlog, kako bi se lahko članice EU dogovorile za skupen seznam, na katerem bi bile regije glede na epidemiološko situacijo v njih označene z določeno barvo - rdečo, rumeno ali zeleno, pri čemer za zelene oziroma tiste z manj okužbami ne bi veljale nobene omejitve potovanj. Seznam naj bi pripravil Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) in bi ga nato tedensko aktualizirali.

Od tega, ali je država oziroma regija uvrščena med varne oziroma zelene, tvegane oziroma rdeče ali tiste vmes oziroma rumene, so namreč odvisne omejitve potovanj vanjo ter predvsem ukrepi, ki veljajo ob vrnitvi iz njih, kot je na primer morebitna obvezna karantena.

Posvetovanja o nemškem predlogu med članicami EU so po navedbah neimenovanega diplomata EU "izredno produktivna". "Celo za težavna vprašanja, kot sta skupna analiza podatkov in skupno kartiranje, je bilo mogoče najti dobre rešitve," je še povedal. Načeloma obstaja soglasje glede regionalnega pristopa, torej seznama po regijah in ne državah.

Potrebna kvalificirana večina za predstavljene predloge je tako po navedbah vira "na dosegu". Prav v sredo naj bi predlog predstavili stalnim predstavnikom držav članic pri EU, prihodnji torek pa bi lahko o njem na zasedanju že glasoval svet za splošne zadeve.

Kritiki: Sposobnosti soočanja z epidemijo so po državah članicah zelo različne

Evropska komisija je že v začetku septembra predlagala konkretne kriterije glede omejitev potovanj ter skupne zahteve glede testiranj in karantene ob vrnitvi s tveganih območij. A kritiki usklajenega pristopa med drugim opozarjajo, da so sposobnosti soočanja z epidemijo covida-19 po državah članicah zelo različne, odvisno od kondicije njihovih zdravstvenih sistemov.

Vsaj za t. i. zelene regije naj bi po novem v vseh članicah EU veljalo, da ob prihodu iz njih ne veljajo nobene omejitve. Zelene bi bile sicer tiste regije, kjer število potrjenih okužb z novim koronavirusom v minulih 14 dneh na 100.000 prebivalcev, gre za t. i. 14-dnevno incidenco, ne presega 25 in kjer delež pozitivnih testov ni višji od štirih odstotkov.

Oranžne bi bile regije, v katerih 14-dnevna incidenca ne presega 50, a je delež pozitivnih testov štiri- ali večodstoten, ter regije, kjer je 14-dnevna incidenca med 25 in 150, a je delež pozitivnih testov nižji od štirih odstotkov. Rdeče bi bile regije, kjer 14-dnevna incidenca presega 50 in kjer je delež pozitivnih testov višji od štirih odstotkov, ter regije, kjer incidenca presega 150, poroča dpa.

Za oranžne in rdeče regije nemški predlog ne predvideva enotnih ukrepov oziroma omejitev potovanj, pravi le, da so lahko med njimi tudi obvezna testiranja in karantena.

Obstajale naj bi sicer tudi t. i. sive regije - tiste, za katere ni zadostnih podatkov, da bi jih lahko uvrstili v katero od preostalih treh kategorij.

Predlog predvideva tudi uvedbo enotnega formularja

Predlog med drugim predvideva še uvedbo enotnega formularja, ki ga bodo morali izpolniti potniki ob vračanju v države EU. Ta naj bi bil, ko je to le mogoče, v digitalni obliki, poroča Politico.

Navedene vrednosti se lahko v pogajanjih še spremenijo, prav tako pa bi lahko vanj vključili dodatne kriterije glede omejitev, odvisne npr. od števila prebivalstva, kapacitet bolnišnic in oddelkov intenzivne nege ter stopnje umrljivosti.