Bo Hrvaška pristala na rdečem seznamu?

Avstrija je v torek zavrnila hrvaško zahtevo po uvedbi ukrepa samo za nekatere dele države. Opozorilo tako še naprej velja za celotno ozemlje Hrvaške. "Ta možnost je bila obravnavana, vendar je bilo po pogovorih s strokovnjaki ministrstva za zdravje, urada zvezne kanclerke in ministrstva za zunanje zadeve odločeno, da se izda opozorilo za celotno Hrvaško," je povedal tiskovni predstavnik avstrijskega zunanjega ministrstva.

"Razlog za takšno odločitev, je dejstvo, da so Avstrijci mobilni in da se na Hrvaško večinoma odpravijo z avtomobilom in se ne zadržijo le na enem mestu,"je dodala. Opozorilo pred potovanjem na Hrvaško velja od ponedeljka od polnoči dalje. Avstrijci, ki se vračajo s počitnic na Hrvaškem morajo pokazati trenutni negativni test za koronavirus ali pa testiranje opraviti v 48 urah.

Bodo na rdečem seznamu samo posamezne županije?

Na današnji tiskovni konferenci naj bi govorili tudi o tem, ali bo Hrvaška pristala na rdečem seznami in kaj to pomeni za Slovenske državljane, ki dopustujejo na Hrvaškem. Po neuradnih informacijah naj bi karanteno uvedli samo za določene, tiste najbolj problematične, županije.

Koritnik o mobilni aplikaciji #OstaniZdrav

Minister za javno upravo Boštjan Koritnikbo na tiskovni konferenci spregovoril o mobilni aplikaciji #OstaniZdrav, ki je od 17. avgusta že na voljo za uporabnike operacijskega sistema Android, do konca meseca pa si jo bodo lahko naložili tudi uporabniki telefonov z operacijskim sistemom iOS.