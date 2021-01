Bo o dolgotrajnem zaprtju šol presojalo ustavno sodišče?

Skupina staršev na Celjskem je na ustavno sodišče vložila pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti zaprtja osnovnih šol in vrtcev. Po poročanju Radia Slovenija s potezo sledijo staršem otrok s posebnimi potrebami, ki so prek sodišča dosegli, da so se vrata šol in zavodov s prilagojenim programom 5. januarja po skoraj treh mesecih odprla.

Določene spremembe so pri veljavnosti negativnega hitrega testa, če želi posameznik v Slovenijo vstopiti brez odreditve karantene. Po novem hitri antigenski test, ki ga oseba predloži ob vstopu v državo, ne sme biti starejši od 24 ur od odvzema brisa, še vedno pa velja, da mora biti opravljen v državi članici EU ali schengenskega območja.

Pri PCR testih ni sprememb. Še vedno velja, da ne smejo biti starejši od 48 ur od odvzema brisa in so opravljeni v državi članici EU ali schengenskega območja ali pri organizaciji oziroma pri posamezniku, ki sta ju Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano prepoznala kot ustrezne in verodostojne ter so navedeni v seznamu na spletni strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano.