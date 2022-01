Bo onkološki inštitut moral zmanjševati dejavnost?

Na Onkološkem inštitutu Ljubljana so prejšnji petek vzpostavili rdečo cono za svoje hospitalizirane bolnike, pri katerih so potrdili okužbo z novim koronavirusom. Ker je rdeča cona vzpostavljena na kirurškem oddelku, so na inštitutu opozorili, da bodo primorani zmanjševati svojo onkološko dejavnost. Onkološki inštitut Ljubljana bo ob vzpostavitvi rdeče cone podal izjavo za medije, ko bo znanih več podrobnosti. Ob 13.30 uri jo bomo spremljali v živo.

Onkološki inštitut bo danes ob 14. uri sporočil več o vzpostavitvi rdeče cone in morebitnem zmanjševanju dejavnosti zaradi epidemiološke situacije. Kot so namreč povedali včeraj, so bili zaradi slabšanja epidemiološke situacije v državi in vse večje zasedenosti covidnih postelj v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana in tudi v drugih covidnih bolnišnicah na onkološkem inštitutu prisiljeni v vzpostavitev rdeče cone za svoje hospitalizirane bolnike, pri katerih so potrdili okužbo z novim koronavirusom.

icon-expand Onkološki inštitut v Ljubljani FOTO: Damjan Žibert

Skladno s predhodnimi načrti so jo organizirali na kirurškem oddelku E1, zaradi česar so morali preseliti nekaj ambulant. V tem trenutku je že okrnjena kirurška dejavnost, ob večji odsotnosti zaposlenih in širjenju posteljnih kapacitet za covidne bolnike pa bodo najverjetneje okrnjene še ostale dejavnosti."Situacijo bomo skrbno spremljali in sproti sprejemali potrebne ukrepe," so napovedali. Bolnike in njihove svojce ob tem pozivajo, naj čim bolj skrbijo zase in upoštevajo vse priporočene epidemiološke ukrepe.

Njihovo sporočilo za širšo javnost je, da je skrajni čas, da kot družba premislimo o svojih vrednotah, odgovornosti drug do drugega in solidarnosti. "Vsi se moramo skupaj boriti proti virusu, če želimo zaščititi naše najranljivejše, med katere sodijo bolniki z rakom. Zato prosimo, spoštujte ukrepe in se odločite za cepljenje. Iskreno verjamemo, da znamo stopiti skupaj, da bi se čim prej prebili skozi ta peti val epidemije covida-19," so še zapisali.

Kristina Modic, predsednica združenja organizacij bolnikov z rakom Onko net, pa je zapisala, da v združenju izražajo resno zaskrbljenost nad odločitvijo Onkološkega inštituta Ljubljana zaradi selitve nekaterih ambulant in napovedanega zmanjševanja onkoloških dejavnosti, saj je obravnava bolnikov z rakom na Onkološkem inštitutu Ljubljana v času pandemije, zahvaljujoč velikim naporom vseh tam zaposlenih, vseskozi potekala nemoteno.