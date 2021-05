Bo prehajanje državnih meja že pred poletjem lažje?

"Želimo pa si, da se s Hrvaško dogovorimo tudi to, da osebe, mlajše od 15 let, lahko preidejo mednarodno mejo brez testa ," pravi zdravstveni minister Janez Poklukar.

Pa tudi, da osebe, ki so prejele le en odmerek AstraZenece, prejmejo status cepljene osebe. "Svetovalna skupina za cepljenje je povedala, da pri cepljenju z AstraZeneco prebivalec pridobi status cepljene osebe tri tedne po prvem odmerku. Res pa je, da vse države članice EU tega niso povzele, zato ta trenutek to bilateralno poskušamo dogovoriti s sosednjimi državami ," pojasnjuje minister.

Skoraj 12 odstotkov ljudi je pri nas že prejelo drugi odmerek cepiva, še enkrat toliko jih je cepljenih z enim odmerkom. Zdravstveni domovi so utečeni, cepijo redno in kolikor jim omogočajo kapacitete. V Ljubljani, denimo, pravijo, da bi lahko v devetih dneh cepili vse, ki so trenutno še prijavljeni.

"Včeraj smo naročili cepivo za osebe, ki so bile v bazah in pripravljene za naslednji teden. Naročili smo približno 22 tisoč odmerkov, s katerimi bomo cepili štiri tisoč drugih in 18 tisoč jih ostane za prve odmerke," je v petek pojasnila vodja organizacije in koordinacije cepilnega centra ZD Ljubljana Simona Repar Bornšek.

Zdaj upajo, da prijave na cepljenje ne bodo zamrle. V Ljubljani lahko na dan cepijo približno 4500 ljudi, zaradi manjšega zanimanja pa so začeli tudi svojo medijsko kampanjo.

"Če bi želeli ohraniti takšno dinamiko cepljenja ali jo celo povečati, bi potrebovali priliv v našo bazo vsaj 3 do 4 tisoč ljudi. Vsaj nekaj tisoč oseb bi se dnevno moralo prijaviti v naš cepilni center, da bi to lahko pocepili. Sicer pa zmanjkuje kandidatov, tako da pozivam ljudi, naj se prijavijo," je še dodala.

Če ste se na cepljenje že prijavili na eUpravi, to ni dovolj. Nacionalni inštitut za javno zdravje vam bo poslal elektronsko sporočilo, prek katerega morate svojo prijavo še enkrat potrditi.