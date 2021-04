Bo Slovenija podprla morebitno tožbo proti AstraZeneci?

"Že desetletja ponavljamo eno in isto načelo: pacta sunt servanda. Pogodbe je treba spoštovati. To velja tudi za AstraZeneco," je poudaril državni sekretar v kabinetu predsednika vlade in koordinator logistike cepljenja proti covidu-19 Jelko Kacin , ki je danes v Bruslju na delovnem obisku pri predstavnikih kabinetov predsednice Evropske komisije in komisarke za zdravje.

Stavijo na sodelovanje z BioNTechom in Pfizerjem

Očitno je, da v Evropski komisiji po težavah z AstraZeneco in cepivom družbe Johnson & Johnsona stavijo na sodelovanje z BioNTechom in Pfizerjem, s katerima se načrtuje tretja pogodba o 1,8 milijarde odmerkih cepiva v letih 2022 in 2023.

Kacin v povezavi s tem izpostavlja, da EU potrebuje različna cepiva."Ne moremo biti popolnoma odvisni samo od enega, pa četudi je to BioNTech, kajti eden ni nobeden," je opozoril. Zato je po njegovih besedah bistvena dolgoročna usmerjenost, odgovornost, odpornost in tudi pripravljenost na črni scenarij.

Sodelovanje z dobavitelji?

Na vprašanje, kako nevarne so za skupen evropski pristop k cepljenju težave s francoskim proizvajalcem Valnevo, ki je pred dnevi sporočil, da se ne želi več pogajati z Evropsko komisijo, temveč neposredno s članicami, je Kacin odgovoril, da se je treba soočiti z dejstvom, da ima Unija od predvidenih osmih dobaviteljev cepiv trenutno samo štiri in da je vprašanje, ali jih bo do konca leta res šest.

Zato bo moralo slovensko predsedstvo sooblikovati zelo odgovorno in dolgoročno naravnano politiko sodelovanja z dobavitelji, ki vključuje razvoj cepiv in proizvodnjo na evropskih tleh, je izpostavil Kacin, sicer tudi eden od dveh slovenskih članov usmerjevalnega odbora, ki se dnevno ukvarja s temi vprašanji. "Brez tega bomo v letih 2022 in 2023 še bolj ranljivi kot smo letos. To bo ključna in vseobsežna zgodba," je poudaril.

Glede dinamike oskrbe s cepivi v Sloveniji v prihodnjih tednih in mesecih je Kacin dejal, da sta BioNTech in Pfizer močno povečala proizvodnjo v Evropi in da bodo že v zadnjem tednu maja njune tedenske dobave presegale 100.000 odmerkov. Od družbe Janssen, ki je del skupine Johnson & Johnson, pa bi morali do konca junija dobiti vsaj četrt milijona odmerkov, je še povedal v izjavi za slovenske dopisnike v Bruslju.

Na vprašanje, ali je že jasno, kako pogosto se bo treba cepiti, je Kacin odgovoril, da še ne.

V povezavi z današnjimi pogovori v Bruslju je državni sekretar v kabinetu predsednika vlade še izpostavil, da želijo svoje izkušnje in pričakovanja nasloviti tudi tukaj ter da je treba bistveno bolj pomagati Zahodnemu Balkanu in razviti bolj operativne rešitve. Nasploh pa da bi morala EU glede vseh žarišč covida po svetu pristopiti odgovorno in zagotoviti tudi svoj delež cepiv, da se covid tam zatre čim prej.