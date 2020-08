Bo spet padel rekord? Med na novookuženimi tudi trimesečni dojenček

Štab civilne zaščite se je v skladu s tem odločil uvesti strožje ukrepe, ki so v veljavo stopili s polnočjo. V splitsko-dalmatinski županiji je po novem tako obvezno nošenje zaščitnih mask v kavarnah, barih in restavracijah, omejeno je število ljudi na porokah (na 50), lastniki gostinskih objektov pa so dolžni izvajati strožnji nadzor v svojih objektih. Prav tako se zapirajo telovadnice, športna tekmovanja pa potekajo brez obiskovalcev, je napovedal notranji minister Davor Božinović .

Uradne podatke o številu novih okužb v zadnjih 24 urah nacionalni štab civilne zaščite sporoči okoli 14. ure, lokalni štabi pa tekom dopoldneva postopoma sporočajo podatke za posamične županije.

Tri nove primere okužbe z novim koronavirusom beležijo v virovitiško-podravski županiji. Med novookuženimi je trimesečni dojenček, ki ima sicer blažje simptome. Vir okužbe je javno zbiranje, ki se ga je udeležilo večje število ljudi. Okuženo je tudi mlajše dekle, v še enem primeru pa gre za kontakt že obolelega s covidom-19.

Rezultatov vseh testiranih zaradi preobremenjenosti laboratorijev sicer še nimajo - pospešeno namreč testirajo tudi turiste, tuje delavce, vračajoče se dopustnike ter že hopsitalizirane paciente. "V torek smo na testiranje s področja virovitiško-podravske županije poslali 63 vzorcev, od katerih za sedem še nismo prejeli rezultatov. Prav tako še vedno čakamo razultate 14 oseb, ki so jih testirali v nedeljo," so v sporočilu za javnost zapisali na đtabu civilne zaščite.

'Število okuženih danes približno enako kot včeraj'

"Menim, da bo do konca tedna število okuženih začelo upadati," pa je napovedal direktor Zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar Zvonimir Šostar. Dodal je, da je v samoizolaciji tudi ena celotna izmenska ekipa njihovega zavoda. "Delamo maksimalno, osebje se zelo trudi - tako epidemiologi kot služba za klinično mikrobiologijo," je dejal za oddajo Dobro jutro Hrvaška. Ocenil je, da bi lahko s soboto že pričeli delati v dveh izmenah. "Verjamem, da bomo do petka dosegli vse zamude in bomo takrat lahko začeli z enim celovitim programom. Ves čas smo imeli dober standard, 24-urno delo in mislim, da se bomo lahko vrnili k temu." Zaprosil je tudi za razumevanje vse, ki so dlje časa čakali na rezultate testiranj. Pravi pa, da ni potrebe, da ljudje že on 7. uri stojijo in čakajo pred njihovo ustanovo, ker zavod začne delati ob 8.00, gneča pa je nato do 9.00 oziroma do 9.30.

Po njegovih besedah se danes sicer pričakuje približno enako število okužb kot včeraj.