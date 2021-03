Bo v EU odobreno prvo cepivo, pri katerem je za zaščito dovolj že en odmerek?

Če bo Ema ocenila, da so koristi cepiva večje od tveganj, bo priporočila izdajo pogojnega dovoljenja za njegovo uporabo, končno odločitev pa bo sprejela Evropska komisija.

Borut Štrukelj s Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani pričakuje, da bo to cepivo odobreno. Pojasnil je, da se je v študiji v ZDA izkazalo, da je 72-odstotno učinkovito. V Južni Ameriki je bilo to cepivo 66-odstotno učinkovito, v Južni Afriki pa so beležili 57-odstotno učinkovitost.