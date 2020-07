Bo vlada omejila delovanje lokalov in znova zaostrila prepoved javnega zbiranja?

Prvi se nanaša na meje, predvsem na mejo s Hrvaško, ki bi jo stroka rada ponovno zaprla. Po podatkih NIJZ je bilo od 22. junija do danes okužb, ki so jih ljudje k nam prinesli s Hrvaške, najmanj osem. A možnosti, da bi politika takemu predlogu prikimala, je malo. Gledajo namreč širšo sliko - gospodarske odnose s sosedo, pa tudi odnose z ostalimi državami Evropske unije, na katere bi tak ukrep vplival.

Drugi predlog stroke pa je omejitev delovnega časa lokalov. Zadnje dni, odkar spet poročamo o povečanju okužb, je največ okužb med mladimi, v starostni skupini med 15 in 44 let. To je večinoma posledica nočnega življenja, zasebnega druženja in zabav, kjer se ne spoštuje navodil Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Nekateri lokali naj bi celo iskali luknje v zakonu in se v večernih urah spremenili v nočne klube. Zato bi radi njihov delovni čas v večernih urah omejili.

Možno je sicer tudi, da bi znova omejili zbiranje na manj kot 50 ljudi, prav tako pa si želijo večjega nadzora nad spoštovanjem že veljavnih ukrepov - predvsem primerna distanca med mizami in nošenje maske v zaprtih prostorih.