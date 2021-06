Bomo v restavracijah in barih lahko sedeli dlje in v večjih skupinah?

Na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo se zadnjih 14 dni, ko je epidemiološka slika ugodnejša, zavzemajo za dodatne sprostitve, a žal neuspešno, pravijo. Pojasnili so, da konec epidemije ne vpliva na veljavni Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom in da bodo morebitne spremembe v veljavo stopile, če se bo za to na seji odločila vlada.

Čeprav težko karkoli napovedo, se zavzemajo, da bi za mizo lahko sedeli več kot le štirje gostje. Njihova prizadevanja pa bi se lahko končno tudi uresničila, saj bo strokovna skupina po besedah Logarjeve vladi predlagala, da to omejitev povsem umakne. Če bo vlada predlog sprejela, bi lahko za mizami v barih in restavracijah sedelo neomejeno število ljudi.

Logarjeva je napovedala tudi odpravo omejitve obratovalnega časa barov in restavracij, trenutno lahko obratujejo do 22. ure. Nov obratovalni čas bo, če vlada predlog sprejme, odvisen od zakonodaje in občinskih aktov, ki jih mora upoštevati vsak posamezni gostinski obrat.