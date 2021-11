Bodo bolnike s covidom vozili na zdravljenje v tujino?

Toliko novih okužb kot v torek še nismo odkrili. Bolnišnice že odpovedujejo druga nenujna zdravljenja in operacije. Tako hudo še nikoli ni bilo, sporočajo. Koordinator za covidne postelje Robert Carotta je prepričan, da je edina rešitev popolno zaprtje države. Neuradno pa je slišati, da se bo vlada vendarle odločila za milejši scenarij s strožjim nadzorom pogojev PCT in omejitvijo odpiralnega časa lokalov. A tudi, spet neuradno, da bi lahko slovenske bolnike s covidom vozili na zdravljenje v tujino.

Še nikoli od začetka epidemije nismo v Sloveniji potrdili toliko novih okužb kot v torek: 3.456 testov je bilo pozitivnih. Umrlo je 18 bolnikov s covidom, v bolnišnice je bilo na novo sprejetih kar 99 ljudi, zasedenih je 670 covidnih bolniških postelj. Ob tem zdravnike najbolj skrbi, da se bo zdravstveni sistem sesul. Če že postelje imamo, ventilatorje tudi, so največji problem medicinske sestre, teh je preprosto zmanjkalo, ker odhajajo delat drugam. Ali pa so popolnoma izčrpane. Bolnišnice že odpovedujejo druga nenujna zdravljenja in operacije. Tako hudo še nikoli ni bilo, sporočajo.

Za jutri je napovedana seja vlade, na kateri bodo razpravljali o ukrepih. Kaj lahko pričakujemo? Strokovna skupina je po besedah Mateje Logar predlagala precej blage ukrepe: strožji nadzor nad pogojem PCT ter dodatne omejitve tam, kjer je največ okužb, to je na prireditvah, zabavah, na delovnih mestih. Skupina je predlagala tudi omejitev obratovalnega časa lokalov. Sprva naj bi sicer predlagala tudi omejitev zbiranja na 10 ljudi, pa po naših informacijah ministrstvo za notranje zadeve te spremembe ni pripravilo.

Del stroke pa vendarle opozarja, da bi stotine smrtnih žrtev in naglo širjenje okužb lahko rešilo le odločno ukrepanje. To je pred dnevi napovedal tudi minister za zdravje Janez Poklukar, ki je opozarjal, da se nam lahko zgodi Bergamo. Napovedal je, da bo, ko zasedenih od 160 do 180 intenzivnih postelj, predlagal vsaj delno zaprtje države. Ministra smo torej vprašali, ali bo pri svoji napovedi vztrajal, a odgovora nismo dobili.

Predlog 10-dnevnega lockdowna je bil sprva tudi v zapisniku strokovne skupine, a je Mateja Logar kasneje pojasnila, da je šlo za napako, danes pa kot rečeno predlagala precej blažje ukrepanje. Koordinator za covid postelje ob tem opozarja. Edino kar lahko prepreči zlom zdravstvenega sistema je takojšnji 14 dnevni lockdown. Sicer pa je po mojih neuradnih informacijah minister seznanjen tudi s stališčem epidemiologov, da ob veliki obremenitvi zdravstvenega sistema predlagajo kratek lockdown za vse. Medtem se država po naših informacijah že pripravlja na to, da bo treba covidne bolnike voziti na zdravljenje v tujino. Pod črto pa še to: neuradno je slišati, da so glede nadaljnjega ukrepanje zelo razdeljeni tako v strokovni skupini kot vladi.