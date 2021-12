Bomo za necepljene uvedi participacijo za zdravljenje?

Glede obveznega cepljenja Beovićeva meni, da bi moral to biti družbeni dogovor, da potrebujemo to pot zato, da se zaščitimo. Vseeno pa opozarja, da bi moralo biti cepljenje obvezno za starejše ljudi, glede na izkušnje z delto in omikronom, ne samo nad 50, ampak že nad 40 let. "To bi bila neke vrste solidarnost," pravi. "Mi zahtevamo od svojih otrok, da so obvezno cepljeni. Nikoli nismo imeli demonstracij take vrste kot sedaj proti obveznemu cepljenju otrok. Zahtevamo, da imajo odprte šole, torej, storimo nekaj za naše otroke. 100-odstotno precepimo starejšo populacijo, potem bo življenje neprimerno drugačno," še dodaja.

Beovićeva je povedala še, da je dobila številne pobude, da bi tudi pri nas uvedli nekaj podobnega kot v drugih državah, ki se trudijo povečati precepljenost. "In mislim, da bomo to tudi obravnavali," je povedala. "Nekateri ljudje smo se cepili in smo odgovorno pristopili k obvladovanju epidemije, z nekim res majhnim tveganjem, ampak vendarle. In potem so drugi ljudje, ki profitirajo od tega, da smo mi cepljeni in imajo vse bonitete. Tukaj je treba stvari postaviti na tehtnico. Participacija za hospitalizacijo necepljenega, ki potrebuje zdravljenje v bolnišnici, bi bila, mislim, pravična rešitev," je povedala in dodala, da o tem uradno še niso razpravljali, so se pa pogovarjali.

Beovićeva je tudi ocenila, da je stanje v Sloveniji trenutno stabilno, k čemur pripomore tudi redno testiranje necepljenih. "Če bi k temu dodali še tako spodbudo v obliki participacije v primeru hospitalizacije, bi bile stvari uravnotežene," še meni.