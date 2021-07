Štrukelj: Testiranje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju bo morala plačati država

Minister za zdravje Janez Poklukar je napovedal, da bodo hitri testi od 23. avgusta, razen za izjeme, postali plačljivi. V luči vprašanja testiranja zaposlenih v vzgoji in izobraževanja, ki izhaja iz vladne Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z novim koronavirusom, in nekaterih drugih dilem se je odzval tudi Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz).

Vlada je sicer pred dnevi sprejela sklep glede nadaljevanja brezplačnega testiranja za nekatere skupine ljudi. Med njimi so uporabniki zdravstvenih storitev, oskrbovanci socialno varstvenih zavodov, osebe v zavodih za prestajanje kazni zapora, prevzgojnih domovih, centrih za tujce, varnih hišah, azilnih domovih, integracijskih hišah in kriznih centrih za otroke ter osebe, ki se zaradi medicinskih razlogov ne smejo cepiti. icon-expand Testiranje šolnikov FOTO: Aljoša Kravanja Na vprašanje, če bodo morali necepljeni učitelji, zdravstveni delavci, gostinci, ki niso cepljeni, odslej obvezno testiranje plačevati sami, je zdravstveni minister Janez Poklukar včeraj za oddajo 24UR ZVEČER dejal, da mora delodajalec opraviti oceno tveganja na delovnem mestu. "Področna zakonodaja je tukaj jasna, dokler so tveganja, mora delodajalec ustrezno ukrepati," je dejal. Slovenija je za testiranja namreč zapravila že več kot 120 milijonov evrov, hitri testi pa bodo od 23. avgusta postali plačljivi. Glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) Branimir Štrukelj bo danes predstavil stališča sindikata do uredbe o testiranju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju na novi koronavirus. NIJZ v času počitnic šolarje poziva k odgovornemu ravnanju. "Šolarje, ki trenutno dopustujejo ali se udeležujejo množičnih prireditev v tujini, spodbujamo, da se vrnejo vsaj 14 dni pred pričetkom pouka in v danem času upoštevajo higienska priporočila ter opazujejo svoje zdravstveno stanje," so zapisali. icon-expand