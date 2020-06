Zmeda na ministrstvih: bodo morali turistični avtobusi še nekaj časa ostati na parkiriščih?

Na infrastrukturnem ministrstvu odgovarjajo, da so trenutno prepovedani vsi mednarodni prevozi potnikov, a pripravljajo razveljavitev odloka. Hkrati pa opozarjajo, da ne glede na sprostitev mednarodnih prevozov, še ni nujno, da bo določen potnik lahko prečkal mejo, oziroma morda bodo veljale kakšne omejitve ali karantene. To pa je v domeni notranjega ministrstva.

Nesmiselne omejitve?

A na notranjem ministrstvu pravijo, da omejitev več ni in da potniki z avtobusi lahko nemoteno prečkajo mejo, enaka informacija tudi s hrvaške strani. V Združenju turističnih agencij opozarjajo:"Vsak mednarodni cestni prevoz potnikov spada pod isto postavko, ne glede na to ali je to redni ali izredni kot ta. In videti je, da je to malce nerodnosti, katere žrtev so pa prevozniki, ki ne morejo opravljati prevozov."

Kot pojasnjuje Danijel Lakoše iz Tajhman tours trenutno navodil še nimajo. Še vedno niso podpisani sporazumi od 1.6. Če govorimo o Hrvaški, turisti lahko vstopajo, z nami pa ne vemo, kako je. Pri sproščanju omejitev, ki se kot eni zadnjih dotikajo prav avtobusnih prevoznikov, bodo zadnjo besedo imeli zdravstveni strokovnjaki na NIJZ in zdravstvenem ministrstvu. Omejitve so, kot pravijo prevozniki zelo nesmiselne: "Gre za praznovanje, kamor bi peljali 50 potnikov. Tam bi se celo noč objemali, plesali, ampak po priporočili NIJZ velja, da bi tja lahko peljali s štirimi avtobusi."

Neuradno bodo že na naslednji vladni seji za prevoznike neživljenjske ukrepe sprostili.