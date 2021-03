Bodo otroci lahko ostali v šolah kljub slabšanju epidemioloških razmer?

Ministrstvo za šolstvo je sklicalo izredni sestanek s šolniki. Vlada je namreč dala direktivo, da je treba čim prej pripraviti model, po katerem bi tudi ob zaostritvi epidemioloških razmer vsi osnovnošolci še naprej hodili k pouku. Načrt, kako se izogniti ponovnemu šolanju na daljavo, naj bi najkasneje do četrtka natančno opredelil Zavod za šolstvo. Na zdravstvenem ministrstvu pa so sklicali sestanek glede srednjih šol, na katerem so razpravljali o tem, da bi že v oranžni fazi vsem dijakom omogočili vsaj izmenično šolanje v šolah.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 02:22 audio-control-play-line Iz 24UR: Izredni sestanek s šolniki 02:09 audio-control-play-line Iz SVETA: Se šole odpirajo tudi za preostale dijake ali celo zapirajo? icon-chevron-left icon-chevron-right