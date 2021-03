Beovićeva: Bilo bi res dobro, da se javno cepi politični vrh

Cepljenje poslancev, državnih svetnikov in zaposlenih v parlamentu bi se sicer predvidoma moralo začeti v četrtek. Zaposleni bodo cepljeni izključno s cepivom proizvajalca AstraZeneca, so včeraj potrdili v Državnem zboru (DZ).

Po novici, da je minister za zdravje začasno ustavil cepljenje s cepivom AstraZenece, pa je Alojz Kovšca , predsednik Državnega sveta, včeraj dejal, da bi se kljub temu cepil "na lastno odgovornost" . "Če je bilo doslej varno za državljane Republike Slovenije, je varno tudi zame osebno," je dejal in poudaril, da so "voditelji dolžni deliti usodo ljudi" .

"To bi bilo imenitno. Če bo EMA dala pozitivno mnenje, potem bi bilo res dobro, da se cepi politični vrh, pa tudi vsi tisti ljudje, ki so znani in jih bodo prepoznali ljudje, ki jih cepljenje še čaka. Moram pa povedati, da bo to ponovno preverjanje, ki ga zdaj izvaja EMA, če bo rezultat pozitiven, pravzaprav lahko povečalo naše zaupanje v cepivo," je dejala Beovićeva.

Vlada je v ponedeljek sporočila, da bo začasno ustavila cepljenje s cepivom proizvajalca AstraZeneca. Ob tem se postavlja vprašanje, kako bodo po vsem tem ljudi prepričali, da se cepijo s cepivom AstraZenece? Se bo morda po vzoru tajskega premierja med prvimi cepil politični vrh in s tem ljudem povrnil zaupanje v to cepivo? Na novinarski konferenci dr. Bojana Beović sicer ni razkrila, ali so se v delovni skupini o tem pogovarjali, vendar pa takšno možnost pozdravlja.

Predsednik republike Borut Pahor je danes med obiskom v Brežicah opozoril na nujnost cepljenja proti covidu-19, konec tedna pa naj bi se s cepivom AstraZenece cepil tudi sam. Glede cepiva AstraZenece je ocenil, da pri cepljenju s tem nima nobenih težav, da zaupa ljudem, ki skrbijo za cepljenje, in da je to cepivo varno.

Opozoril je, da je treba javnost glede cepljenja proti novem koronavirusu naslavljati z verodostojno in prijazno besedo ter z željo, da bi se cepilo čim več ljudi. Ta beseda naj ima tudi avtoriteto, saj največji učinek dosežejo ljudje, ki jim javnost zaupa, zdravniki in znanstveniki, je poudaril. Dejal je, da je treba ob cepljenju sicer upoštevati vse pomisleke in da se nobenega mnenja ne sme podcenjevati, pač pa da je treba na vsa ljubeznivo in strokovno podkovano odgovoriti.

Predsednik republike je prepričan, da je "vlada ravnala prav in previdnostno", ko se je "na osnovi zelo jasno izražene zaskrbljenosti ljudi in spričo informacij o morebitnih stranskih učinkih pri cepljenju s cepivom AstraZenece" odločila za začasno zaustavitev cepljenja ter počakala na odločitev Evropske agencije za zdravila.

Kdo od evropskih voditeljev se je že cepil?

Le malo evropskih voditeljev je doslej zavihalo rokave in roke nastavilo za cepljenje. Mnogi poudarjajo, da to ne bi bilo etično, saj da je treba najprej precepiti najranljivejše, torej starejše in kronične bolnike. Bojijo se tudi odziva dela javnosti, ki bi jih obtožil "preskakovanja vrst" in zlorabljanja funkcije. Toda nekateri politiki in voditelji se zavedajo, da prav s tem, ko se cepijo tudi sami, pokažejo, da cepivu povsem zaupajo.

Med prvimi voditelji v Evropi se je cepila srbska premierka Ana Brnabić, in to že 24. decembra lani. Skupaj s članico kriznega štaba za covid-19 Darijo Kisić-Tepavčević in epidemiologom Predragom Konom je bila tudi nasploh prva v Srbiji, ki je prejela cepivo. Cepila se je sicer s Pfizerjevim cepivom. "Čutila sem se dolžno, da kot prva sprejmem cepivo, zato da pokažem, da verjamem in zaupam v to cepivo," je takrat poudarila srbska premierka.