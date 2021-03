Bo Ljubljana uspela nadoknaditi zaostanek pri cepljenju?

4.750 ljudi pa bodo ta teden cepili v Mariboru, od tega dva tisoč z drugim odmerkom, preostanek bo cepljen s prvim. " Za uspešno zgodbo se je izkazalo to, da pri projektu cepljenja sodeluje ves zdravstveni dom, torej ne samo enota splošnega zdravstvenega varstva, ki predstavlja eno tretjino. Vsi se vključujemo v realizacijo tega projekta ," še pojasnjuje Završnik. Njihov krizni štab se denimo srečuje dvakrat na dan, zjutraj in ob koncu delavnika. Posledica pa: podravska statistična regija je daleč pred osrednjeslovensko, če sodimo po cepljenih, ki so prejeli vsaj prvi odmerek.

Da so tudi za te, torej starejše in ranljive, ob zdravstvenih delavcih in šolnikih prejšnji teden naročili 11.343 odmerkov, odgovarjajo v Ljubljani, prejeli pa da bodo 9.826 odmerkov. Popolnoma drugačne podatke smo prejeli iz NIJZ: v Zdravstvenem domu Ljubljana je naročenih in že dobavljenih 9.082 doz cepiv Pfeizer, Moderne in AstraZenece. Poleg tega zdravstveni inšpektorat trenutno še vodi postopek v enoti Šentvid, po januarskem nadzoru pa so neskladnost s strategijo cepljenja ugotovili v enoti Center.

3.200 starejših od 70 let trenutno še čaka na cepljenje, v Ljubljani kar devet tisoč. Res je, da v prestolnici skrbijo za več kot 420 tisoč pacientov (v Mariboru je ta številka 142 tisoč), vendar ima ljubljanski zdravstveni dom tudi okoli 600 zaposlenih več. Ne pa tudi samoiniciative, h kateri lokalne skupnosti poziva Jelko Kacin , nacionalni koordinator za logistični del množičnega cepljenja proti covidu-19. " Ljubljana je tako velika, da si lahko namesto enega dovoli dve ali tri množična cepilna mesta. Brez takega pristopa bomo še tedne poslušali o zaostankih pri cepljenju starejših in najranljivejših," je dejal v nedeljo.

Zaradi naročanja ne le pri osebnem zdravniku, ampak tudi po skupnem telefonu, elektronski pošti in novi spletni aplikaciji so med najuspešnejšimi tudi v Mariboru. "Mi pocepimo vse tisto, kar dobimo. Na dnevni bazi smo sposobni cepiti tri tisoč ljudi, v šestih dneh 18 tisoč ljudi, tako da mi težav s cepljenjem nimamo ," je zadovoljen prim. doc. dr. Jernej Završnik , dr. med., spec., direktor Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor.

Gospodarsko razstavišče v Ljubljani – edino cepilno mesto za paciente Zdravstvenega doma Ljubljana, koncesionarje Ljubljane in še sedem okoliških občin. Okoli pet tisoč ljudi se tu cepi tedensko, 600 več od tega pa zmore Kočevje – predvsem zahvaljujoč novemu informacijskemu sistemu in "tekočemu traku".

'Če bi imeli več cepiva, bi imeli tudi več cepilnih mest'

Strokovna direktorica ZD Ljubljana Tea Stegne Ignjatovič je v oddaji 24UR ZVEČER povedala, da so v Ljubljani populacijo, starejšo od 80 let, začeli cepiti že v februarju, takoj, ko je bilo to možno. "Žal smo cepiva za to populacijo prejemali bistveno manj, kot smo ga naročali, tako da smo v februarju dobili tedensko okoli 3500 do 4600 odmerkov. V prvih treh tednih marca smo dobili odmerke izključno in samo za revakcinacije starejših od 80 let. Cepljenja starejših od 75 let, ki smo ga začeli februarja, v marcu nismo mogli nadaljevati, saj cepiva ni bilo možno naročiti. Cepivo za 70-letnike je bilo možno naročiti šele prejšnji teden. V nedeljo smo s cepljenjem začeli in bomo predvidoma v veliki večini ta teden s populacijo 70 + tudi že zaključili."

Kot je povedala, imajo tudi oni krizne sestanke dvakrat dnevno. "Dejstvo je, da je pri tako množičnem cepljenju največji problem logistika. Mi smo od septembra dalje, ko se je pripravljala strategija, opozarjali pristojne na ministrstvu, da je najbolj bistveno za cepilne centre, da se vzpostavi nacionalni program naročanja na cepljenje in vodenja celotne logistike. Žal se to ni zgodilo, tako da smo se bili zdravstveni domovi primorani sami znajti z digitalnimi ali manj digitalnimi rešitvami. Kljub vsemu operiramo z več tisoč pacienti tedensko, dnevno cepimo med 1400 do 2500 ljudi, odvisno, koliko imamo cepiva."

Na vprašanje, zakaj ne organizirajo več cepilnih mest, je Stegne Ignjatovičeva odgovorila, da bodo to storili, če bodo dobili bistveno več cepiva, kot ga sedaj dobivajo. "Ta teden smo dobili nekaj manj cepiva, kot smo ga naročili za populacijo starejših od 70 in posebej ranljive kronične bolnike. To cepivo, ki smo ga dobili ta teden, lahko obvladamo na enem cepilnem mestu. Ko bo cepiva več, bo tudi točk več."

V prejšnjem tednu so po njenih besedah pocepili približno 2000 starejših od 70 let in približno toliko posebej ranljivih kroničnih bolnikov. "Preostane nam še okoli 10.000 pacientov, večina, okoli 9000 bo cepljenih še ta teden. Ne vsi, ker moramo nekaj cepiva nameniti za druge odmerke. Približno 1500 odmerkov nam manjka, da bi precepili vso populacijo, starejšo od 70 let."

K organizaciji cepljenja šolnikov so pristopili s pomočjo MOL. "V tednu med 15. in 19. smo imeli predvideno cepljenje, ki smo ga zaradi prekinitve cepljenja z AstraZeneco prestavili za en teden. Tako da smo v prejšnjem tednu pocepili okoli 3800 zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, nekje do poklicnih srednjih šol, v tem tednu pa imamo še nekaj čez 3800 zaposlenih na fakultetah v sklopu univerze v Ljubljani."Računajo, da bodo s tem zaključili že v tem tednu.