Bodo dijaki letos še sedli v šolske klopi?

Večina šolarjev in dijakov mora po odločitvi vlade in predvsem šolske ministrice do nadaljnjega ostati doma. A če se za učence druge in tretje triade osnovnih šol kaže luč na koncu tunela in bo ministrica predvidoma do srede sporočila, ali bi lahko šli postopoma otroci v šole 1. oziroma 8. junija, pa se nihče ne pogovarja z ravnatelji srednjih šol. Z ministrstva sicer neuradno prihajajo informacije, da če bodo lahko šli v šole vsi, bodo šli tudi srednješolci. In vendar ravnateljev zaenkrat nihče ne vabi na kakršnekoli pogovore.

