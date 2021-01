Bogataš in njegova žena preskočila vrsto, da bi med prvimi prejela cepivo

Par se je predstavljal za delavca v motelu, a so ju domačini hitro razkrinkali. Odkrili so ju, ko sta takoj po cepljenju zaprosila za prevoz do letališča v majhni skupnosti Beaver Creek, ki leži na meji z ameriško zvezno državo Aljasko. Tja sta namreč z zasebnim letalom priletela iz mesta Whitehorse, kamor sta najprej prišla iz Vancouvra.

"Ogorčen sem zaradi takega sebičnega vedenja," je dejal Jukonov minister za družbene dejavnosti John Streicker. "Nismo si predstavljali, da bi kdo šel tako daleč, da bi zavajal," je dodal. Angela Demit, vodja lokalnega avtohtonega naroda, je na svoji Facebook strani zapisala:"Globoko smo zaskrbljeni zaradi dejanj posameznikov, ki ogrožajo naše starejše in ranljive ljudi, ko zaradi sebičnih namenov preskočijo vrsto." "Jasno mi je, ker smo pretežno avtohtona skupnost, so domnevali, da smo naivni," je povedala, globe v višini nekaj tisoč dolarjev, ki jih je par prejel, pa označila za "v bistvu nesmiselne" glede na njuno bogastvo.

Janet Vander Meer, ki vodi ekipo White River za odziv na koronavirus, pa je v izjavi dejala, da dejanja para predstavljajo"še en primer trajajočih dejanj zatiranja avtohtonih skupnosti s strani bogatih posameznikov, ki so mislili, da se bodo rešili". "Naš najstarejši prebivalec Beaver Creeka, ki je star 88 let, je bil v isti sobi kot ta par," je povedala za kanadski Global News.

Iz družbe GCGC pa so sporočili, da Baker od nedelje"ni več povezan s podjetjem". Dodali so še, da njihov upravni odbor "ne dopušča dejanj, ki so v nasprotju s cilji in vrednotami podjetja". "Kakršna koli dejanja, ki so v nasprotju z osnovnimi vrednotami podjetja in niso v skladu s strogimi politikami GCGC glede potovanj in zagotavljajo, da podjetje in njegovi zaposleni upoštevajo vsa zdravstvena navodila ne bodo dopuščena," so zapisali.

Zakonca Baker so pozneje tudi kaznovali, ker se po prihodu v Jukon iz mesta Vancouver, kjer živita, nista samoizolirala za 14 dni. Po poročanju časopisa New Hamburg Independent pa se je par moral tudi peš vrniti na letališče Beaver Creek, potem ko jim nihče v mestu z manj kot 125 prebivalci ni želel ponuditi prevoza. Po poročanju kanadskih medijev je Bakerjeva sicer nadobudna igralka, rojena v Rusiji, ki je pred kratkim nastopala v filmih "Fatman"in "Chick Fight".