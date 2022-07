Bohinj: dve od treh zdravnic okuženi, na pomoč priskočili Blejci

Na spletni strani Zdravstvenega doma Bohinj uporabnike prosijo, da glede na okrnjeno delovanje ambulant in nujne medicinske pomoči v zdravstveni dom prihajajo samo v nujnih primerih oz. se za obiske pri zdravniku, recepte in napotnice dogovarjajo po telefonu.

Še posebej je predhodni dogovor potreben za bolnike z respiratornimi znaki okužbe. To so kašljanje, kihanje, boleče grlo, zamašen nos, povišana telesna temperatura, izcedek iz nosu ali oči, glavobol in bolečine v mišicah. Poudarjajo tudi, da so maske za obisk zdravstvenega doma od tega tedna naprej znova obvezne.