Bohinj med dvajsetimi najbolj varnimi evropskimi destinacijami

Evropska komisija je Bohinj prepoznala kot eno izmed najbolj trajnostno naravnanih destinacij v Evropi, hkrati pa ga je Združenje evropskih destinacij odličnosti uvrstilo na seznam dvajsetih najbolj varnih mest za turistični obisk. V izboru so zapisali, da je Bohinj mirno zatočišče za vse ljubitelje narave, zunanjih aktivnosti, lokalnih izdelkov in pravih doživetij, prav tako pa so poudarili to, da Slovenijo novi koronavirus ni tako hudo zadel.

Direktor bohinjskega turizma Klemen Langusje izpostavil, da je novica o uvrstitvi na seznam prišla ob pravem času, saj zdaj Bohinj (in Slovenija) to zelo potrebujeta. Langusa sicer za poletno sezono posebej ne skrbi. Verjame namreč v trdne temelje, ki so jih postavili na področju razvoja lokalne skupnosti. Gre za razvoj trajnostne mobilnosti in spodbujanje razumevanja pomena varstva okolja skozi spodbujanje biodiverzitete, na primer skozi mednarodni festival alpskega cvetja.

Prepričan je, da so to tisti glavni temelji, zaradi katerih Bohinj tudi v Evropi prepoznajo kot vodilno destinacijo na področju trajnostnega razvoja turizma. Gre torej za priznanje pravi usmeritvi, in sicer ne le turizma temveč celotne lokalne skupnosti, ki dela pomembne korake v smeri, da je Bohinj prijeten prostor za življenje in s tem zanimiv tudi za goste in obiskovalce.

Na seznamu tudi tri hrvaška mesta

Organizacija Evropske najboljše destinacije, ki deluje v okviru mreže evropskih destinacij odličnosti, že skoraj 10 let izpostavlja izbrane najboljše destinacije za počitnice, izlete, nakupovanja, pohode in druge aktivnosti.