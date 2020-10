Bohinjsko osnovno šolo zaradi okužb zaprli, pouk poteka na daljavo

Težavo predstavlja predvsem naraščanje okužb z novim koronavirusom med učitelji in strokovnim kadrom. Do danes so zabeležili že šest okužb med zaposlenimi, ki so v teh dneh še izvajali dejavnost v šoli. Medtem, ko se učenci predmetne stopnje od ponedeljka šolajo na daljavo, namreč pouk za mlajše učence še poteka v šolah.

Če se bodo okužbe še naprej širile, šola ne bo več imela zadosti kadra za izvajanje pouka niti na daljavo. Da bi preprečili nadaljnje širjenje in da bi bilo tudi v prihodnje zagotovljeno vzgojno izobraževalno delo, je štab civilne zaščite Občine Bohinj skupaj z županomJožetom Sodjo in vodstvom šole v torek sklenil, da se matična šola zapre.

Tako so z današnjim dnem že vsi učenci matične bohinjske osnovne šole prešli na šolanje na daljavo. Kako bo pouk potekal po šolskih počitnicah, ki bodo prihodnji teden, bo odvisno od odločitve vlade in situacije z okužbami v prihodnjem tednu.